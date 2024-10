Rozen gooien en natte sponsen: zaterdagavond improvisatiewedstrijd in het Vrijdag Prinsentheater

“Het gaat erom dat je in het moment iets bijzonders ziet. En je weet ook als publiek de hele tijd van… Dit zie ik nooit weer,” zegt Frea Salt-Waninge van improvisatietheatergroep Ulteam over de aankomende wedstrijd tegen de Noordsterren uit Leeuwarden. De twee teams nemen het zaterdag tegen elkaar op in een avond vol spontaan theater en onverwachte wendingen.

De Groningse improvisatietheatergroep Ulteam bereidt zich voor op een theatersportwedstrijd tegen Noordsterren uit Leeuwarden. Frea Salt-Waninge legt uit wat het publiek kan verwachten: “Een avond vol theater eigenlijk! En je ziet twee teams die het tegen elkaar opnemen en theatersport doen.” Theatersport, zo legt ze uit, is een korte variant van improvisatietheater waarin teams verschillende ‘games’ spelen met specifieke regels, vergelijkbaar met de spelshow De Lama’s. Een jury beoordeelt de teams op techniek, amusement en inhoud. “Het gaat meer om de show dan om de fanatieke wedstrijd,” voegt Salt-Waninge toe, waarbij ze ook de vergelijking trekt met American Wrestling.

Publieksbetrokkenheid

Het publiek speelt een belangrijke rol tijdens de voorstelling. Naast het geven van suggesties voor scènes, mogen toeschouwers ook stemmen voor hun favoriete team. “Het publiek mag natuurlijk ook rozen gooien als iets goed gaat,” vertelt Salt-Waninge enthousiast. “En ze mogen met een beetje mazzel natte sponsen gooien naar de jury. Iedereen op de tribune heeft invloed op het eindresultaat.”

Eenmalige ervaring

Wat improvisatietheater bijzonder maakt, is de eenmaligheid van elke voorstelling. “Wat je op een avond theatersport ziet, dat ga je ook nooit weer zien,” benadrukt Salt-Waninge. Deze unieke ervaring draagt bij aan de spanning en het plezier voor zowel de spelers als het publiek. Want wat je zaterdagavond ziet, zie je op een andere avond niet weer. Dat is de kracht van improvisatietheater.

Voor nieuwsgierigen

Voor wie nog nooit improvisatietheater heeft gezien, moedigt Salt-Waninge aan om een kaartje te kopen: “Kom gewoon kijken. Dit zijn twee hele leuke teams.” Ze voegt toe dat er voor geïnteresseerden ook mogelijkheden zijn om zelf improvisatietheater te leren via cursussen bij verschillende groepen in de regio. “Wie weet is dit het begin van jouw nieuwe hobby.”

Waar en wanneer?

De wedstrijd tussen Ulteam en de Noordsterren vindt plaats op zaterdag 26 oktober in het Vrijdag Prinsentheater in Groningen, aan de Noorderbuitensingel 11. De voorstelling begint om 20:30 uur en duurt ongeveer twee uur. Kaartjes kosten €9,50 en zijn verkrijgbaar aan de deur of via de website van het theater.

De OOG Ochtendshow is een vrolijke radioshow met het lokale nieuws, de beste muziek en natuurlijk het weer en beluister je iedere werkdag van 07:00 – 09:00 uur op OOG Radio. Hier vind je alle interviews van de OOG Ochtendshow.