Rinie Jurna nieuwe trainer zaalvoetballers PKC’83/Team Amoeri

Foto: Raoul La Crois

Rinie Jurna wordt de nieuwe trainer van de zaalvoetballers van PKC’83/Team Amoeri. PKC promoveerde afgelopen seizoen naar de eredivisie.

De 66-jarige Jurna volgt Bas Lulofs op die enkele weken geleden na een vertrouwensbreuk opstapte.

Jurna is vooral bekend als amateurtrainer in het veldvoetbal. Hij is momenteel oefenmeester van tweedeklasser Grijpskerk en was daarvoor actief bij onder meer GRC Groningen, Peize, The Knickerbockers en Forward.

Jurna gaf cursussen voor nieuwe zaalvoetbaltrainers bij de KNVB en geeft trainingen aan de lagere teams bij de studentenzaalvoetbalvereniging Drs. Vijfje. Volgende week vrijdag speelt PKC de eerste wedstrijd in de eredivisie thuis in sportcentrum Europapark tegen FC Marlene.