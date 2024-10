Reiziger zonder vervoersbewijs leidt tot vondst van cocaïne

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten hebben zondag een treinreiziger aangehouden die in het bezit was van een flinke hoeveelheid cocaïne.

De persoon was onderweg van Zwolle richting Groningen. “Collega’s werden op pad gestuurd met de mededeling dat ze een hoofdconducteur moesten gaan ondersteunen”, schrijft het team van Veiligheid en Service van de NS op sociale media. “Een reiziger weigerde om een vervoersbewijs aan de conducteur te laten zien. Eenmaal ter plaatse hebben wij de persoon hier opnieuw naar gevraagd. Die bleek hij niet te hebben. Ook kon hij geen identiteitsbewijs laten zien. Daarop hebben we de persoon meegenomen naar het balkon in de trein om daar een identiteitsfouillering uit te voeren. Tijdens het fouilleren troffen we in de tas 60 gram cocaïne aan.”

Politieagenten hebben de persoon op het Hoofdstation aangehouden. Hij is overgebracht naar het politiebureau waar er verder onderzoek naar de man wordt gedaan.