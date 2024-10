Regels autovrij Ebbingekwartier toch (nog) niet aangescherpt

Foto via Google Maps - Streetview

Het Ebbingekwartier is van het begin af aan ontworpen als autovrije wijk. Vanaf eind september moest dat ook bijna overal een verbod op autoverkeer opleveren met een nieuw gemeentelijk verkeersbesluit. Maar dat gaat voorlopig niet door: de gemeente trekt het besluit na een maand weer in.

In het verkeersbesluit, wat halverwege september ter inzage werd gelegd, werd de invoering van een autovrij gebied in het Ebbingekwartier aangekondigd. Daarin werd gesteld dat bestuurders zonder ontheffing geen toegang meer hebben tot het gebied.

Maar nu, een maand later, trekt de gemeente haar besluit voorlopig in. De reden: er is nog geen duidelijk besluit genomen over of, en onder welke voorwaarden, er ontheffingen uitgegeven zullen worden.

“Het college vindt het belangrijk om eerst zorgvuldig te onderzoeken of ontheffingen noodzakelijk en wenselijk zijn”, schrijft het gemeentebestuur. Onder welke voorwaarden deze eventueel verstrekt kunnen worden, is ook nog niet duidelijk: “Dit proces zal plaatsvinden in samenspraak met de bewoners van het Ebbingekwartier, om zo de diverse belangen van de buurtbewoners optimaal mee te nemen in de afweging.”

Wanneer de strengere regels rond het autovrije Ebbingekwartier wel worden ingevoerd, is nog niet bekend gemaakt.