Raadsoppositie wil uitzondering van reclamebelasting voor non-profits

De invoering van de reclamebelasting zorgt voor onrust onder ondernemers. Ondanks grote bezwaren van bedrijven en verenigingen, stemde de oppositie in de gemeenteraad afgelopen november in met deze maatregel. Nu blijkt, uit een stroom aan klachten, dat de uitvoering van de belasting door het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) niet soepel verloopt.

Ondernemers kregen recentelijk een brief van het NBK die leidde tot veel negatieve reacties. Problemen variëren van onduidelijke inlogcodes tot foutieve gegevens over oppervlakten en bedragen. Daarnaast zijn de brieven vaak onveilig verstuurd en voldoen ze niet aan de Algemene verordening gegevensbescherming AVG. Ook ontbreekt duidelijke contactinformatie, wat het voor ondernemers moeilijk maakt om fouten te corrigeren.

De gehele oppositie in de gemeenteraad heeft het college nu schriftelijk om opheldering gevraagd. Zij willen onder meer weten hoeveel bezwaren er zijn binnengekomen en hoe het college omgaat met de zorgen van ondernemers. Ook wordt gevraagd of non-profitorganisaties, die door landelijk verhoogde belastingtarieven al onder druk staan, uitgezonderd kunnen worden van de reclamebelasting, zoals in andere steden gebeurt.