Raad wil dat minimaal 20 procent woningen winkelcentrum Paddepoel sociale woningbouw wordt

Foto: Joris van Tweel

Winkelcentrum Paddepoel gaat de komende jaren op de schop. Op de huidige parkeerplaatsen P1 en P2 worden 425 woningen gerealiseerd. Zeker twintig procent van deze woningen zullen bestemd gaan worden voor sociale woningbouw.

De SP had graag gewild dat het percentage sociale woningbouw in dit plan naar dertig procent gebracht zou worden. Hans de Waard van de SP: “Een goede, betaalbare woning is voor veel mensen nog een verre droom. Met alle gevolgen van dien als woonarmoede, dakloosheid en je leven dat tot stilstand komt. Het bouwen van betaalbare woningen is belangrijk omdat er een tekort aan is. Daarom zouden wij graag zien dat dertig procent van de woningen in dit plan wordt gereserveerd voor sociale woningbouw.”

Olivier van Schagen (Student & Stad): “We willen toch een goede sociale mix in wijken?”

Andere partijen zien dat niet zitten. Olivier van Schagen van Student & Stad: “Het is een sympathieke motie die op tafel wordt gelegd. Maar ik begrijp het niet helemaal. In deze raad maken we visies. Bij de woonvisie staan er bijvoorbeeld zaken in genoemd als ongedeelde wijken. Bij ongedeelde wijken mogen bewoners geen nadelige gevolgen ondervinden van de sociale en ruimtelijke verschillen tussen groepen. In dit plan wordt er door de wethouder gekozen voor twintig procent om daarmee een goede sociale mix te kunnen hebben. De SP verwerpt dit. Dat is gek, want we willen toch ongedeelde wijken?” De Waard: “Ik verwerp niets. Het mengen van buurten is ook goed. Maar dat kan ook met 21, 22 of 23 procent. Dertig procent sociale huur betekent dat er nog altijd zeventig procent geschikt is voor de middenklasse en het hogere segment. Er is een groot tekort aan betaalbaar kunnen worden. Dat proberen we op te lossen.”

Rik Heiner (VVD): “In Paddepoel is er al veel sociale huur”

Rik Heiner van de VVD: “Ik heb wel eens debatjes gehad met uw voorganger Jimmy Dijk. Meneer Dijk zei altijd, minimaal zeventig procent sociale huur. Terwijl er in Paddepoel al respectievelijk veel sociale huur is. Wanneer is het voor u voldoende?” De Waard: “Zeventig procent is wel een leuke suggestie. Ik denk dat zoveel mogelijk een goed streven is. Je zou kunnen gaan voor de verdeling dertig, veertig, dertig.” Niels Hilboesen van Stadspartij 100% voor Groningen: “Als partij missen wij de ambitie om woningen te bouwen voor ouderen. Hoe kijkt u daar naar?” De Waard: “We kijken niet naar leeftijd. Iedereen zou er moeten kunnen wonen. Wellicht kunnen we wel kijken naar levensloopbestendige woningen. Daar zou ik met u in op willen trekken.”

Tom Rustebiel (D66): “Meer sociale woningbouw gaat leiden tot woningsegregatie”

Tom Rustebiel van D66: “In Paddepoel is al zestig procent sociale huur. De focus op nog meer sociale huur betekent vaak dat een ontwikkelaar het gaat compenseren met de bouw van duurdere woningen. Dat gaat leiden tot woningsegregatie. Dat lijkt ons onverstandig.” Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen is het daar mee eens: “We willen gaan voor een ongedeelde stad. Dit betekent dat we soms qua sociale woningbouw onder de dertig procent bouwen. Ook omdat er behoefte is aan andere woningsegmenten. We moeten ook bouwen voor de middencategorie. Ga je voor meer sociale huur, dan stelt het je niet in staat om de openbare ruimte aan te passen of om kwaliteit in je plan aan te brengen. Er hangt namelijk ook een prijskaartje aan vast als je voor goedkopere woningen gaat.”

Uiteindelijk sturen 27 raadsleden de wethouder op pad om in dit plan minimaal twintig procent van de woningen voor sociale woningbouw te reserveren. Veertien raadsleden stemmen tegen.