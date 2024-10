Raad wil dat gebruikers die veel water verbruiken hogere rioolheffing gaan betalen

In de gemeenteraad lijkt zich een meerderheid af te tekenen voor de invoering van een gedifferentieerde rioolheffing. Hoe meer water je gebruikt, hoe meer belasting je gaat betalen.

In de raad werd woensdagavond gesproken over het Programma Water en Riolering voor de periode 2025 tot 2029. Matthijs Hekert van de Partij voor het Noorden: “Onze winters zullen gematigder gaan verlopen, de zomers zullen steeds droger worden. De gevolgen van het opwarmen van onze aarde zullen onze gemeente niet overslaan. Daarom is het slim om daar op te anticiperen. We zien ambitieuze plannen die passen bij de uitdagingen die voor ons liggen. Mijn partij is niet een voorstander om lokale belastingen te verhogen, aangezien deze al bijna het hoogste zijn van het land. Een verhoging van de rioolheffing kunnen we echter begrijpen.”

Programma Water en Riolering

Het Programma Water en Riolering beschrijft wat er de komende jaren moet gebeuren op het gebied van beheer en onderhoud van water en riolering. Voor de komende vier jaar is daar een bedrag van 58 miljoen euro mee gemoeid. Dit bedrag wordt ingezet om te voldoen aan de wettelijke taken maar wordt ook gebruikt om de leefomgeving klimaatbestendig te maken. De kosten worden volledig gedekt vanuit de rioolhefing. Deze heffing stijgt van 167,10 in 2024 voor een huishouden naar 172,62 euro volgend jaar.

Ceciel Nieuwenhout (GroenLinks): “Vergroenen openbare ruimte is belangrijke stap”

Ceciel Nieuwenhout van GroenLinks: “Als je het programma bekijkt dan kun je daar het woord ‘verdelen’ aan koppelen. We gaan verdelen welk water wel in het riool thuishoort, en welk water niet. Uiteindelijk betekent minder water in het riool ook minder kosten. Het vergroenen van de openbare ruimte is in dit plan een belangrijke stap net als het afkoppelen van de hemelwaterafvoer op het riool. Op dit moment betaalt elke gebruiker nog hetzelfde bedrag. Ik ben heel blij dat er nu onderzoek gedaan gaat worden naar differentiatie, dat aansluitingen die veel water verbruiken ook een hoger bedrag gaan betalen.”

Rik Heiner (VVD): “Het UMCG gaat dan fors meer betalen”

De VVD maakt zich daar zorgen over. Rik Heiner: “Dat betekent dat bedrijven als het UMCG maar ook Cosun fors meer gaan betalen. Gaat u hen tegemoet komen?” Nieuwenhout: “Het huishoudboekje van het UMCG is wel een beetje anders dan het huishoudboekje van u en mij. Ik denk dat het goed is dat we een transitie gaan maken naar een duurzame toekomst. Het is dan niet meer dan logisch dat je de lasten tussen de verschillende type gebruikers anders gaat verdelen.”

Bart Hekkema (Partij voor de Dieren): “Doel is dat er minder water verbruikt gaat worden”

De Partij voor de Dieren sluit zich daar bij aan. Bart Hekkema: “Het verhogen van de belasting is niet het doel. Het doel is dat er minder water verbruikt gaat worden. De grootste vervuilers gaan betalen. We zouden graag zien dat dit zo snel mogelijk ingevoerd gaat worden.” Daan Brandenbarg van de SP: “De verwachting is dat 98 procent van de mensen hetzelfde bedrag zal gaan betalen. Dit is echt gericht op de grote gebruikers. Met dit voorstel gebeurt dat ook op een eerlijke manier.” Heiner: “Het UMCG en het Martini Ziekenhuis zullen keihard geraakt worden. U vindt het dus prima dat de zorgkosten maar gaan stijgen?” Brandenbarg: “Volgend jaar ga je 172,62 euro betalen. In de nieuwe situatie zal het UMCG wellicht 3.000 euro gaan betalen. Dat zijn hele kleine bedragen op de totale begroting. Daar zal men niet van wakker liggen.”

Andrea Poelstra (D66): “Campagne om drugs en medicijnen niet in het drinkwater te krijgen”

D66 ziet een onderzoek hiernaar ook wel zitten. De partij richt zich echter ook duidelijk op de waterkwaliteit. Andrea Poelstra: “Het doel is om in 2035 twintig procent te besparen op watergebruik. Wat wij echter missen is dat er wel wat meer aandacht zou mogen komen voor de waterkwaliteit. Dat er minder vervuiling ontstaat en er meer ingezet wordt om medicijnen en drugs niet in dit systeem te krijgen. Daar zou op ingezet kunnen worden door middel van een campagne.” Hekkema vindt dat ook: “Wij maken ons zorgen over de vervuiling door landbouwgif. Ons drinkwater komt voor een groot deel uit het Drentsche Aa-gebied. Wij vinden dat dit college een fermere positie in mag nemen tegen de provincie Drenthe en gemeenten in het noorden van Drenthe als het gaat om het gifgebruik. Daar moet werk van gemaakt worden.”

Tycho Wuestman (Student & Stad): “Waarom gaan we niet sparen voor het vervangen van rioleringen?”

Student & Stad en Stadspartij 100% voor Groningen vinden het jammer dat het gemeentebestuur niet spaart. Tycho Wuestman: “De financiële paragraaf brengt ons in verwarring. In 2034 begint er een periode van het vervangen van de rioleringen in onze gemeente. Het gaat om een flinke opgave waarbij het geld niet op onze rug groeit. Wij denken dat als je nu al gaat sparen, dat het dan makkelijker is om de vervanging te realiseren.” Yaneth Menger van de Stadspartij: “Eigenlijk bijt je dan jezelf in de staart. Zo vroeg mogelijk beginnen met sparen klinkt slim.” De SP is het daar niet mee eens: “Als je gaat sparen dan zul je geld opzij moet leggen. Nu wordt al het geld gebruikt dus dat betekend hogere heffingen.” Menger: “De tegenstelling vind ik lastig. Ik wil voorkomen dat inwoners straks moeten gaan betalen omdat de gemeente niet gespaard heeft.”

Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks): “Grote uitdagingen”

Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) van Groen & klimaat adaptatie geeft aan dat sparen nu nog niet hoeft, maar dat als de raad dit wel wil, het wel een mogelijkheid is. Volgens Wijnja is er de komende jaren nog tijd genoeg om dit eventueel op te starten. Tegelijkertijd zegt de wethouder dat er met het plan een belangrijk onderwerp op tafel ligt met grote uitdagingen: “Vandaag bleek nog uit onderzoek dat een deel van de ziekenhuizen in ons land onderloopt als we geen maatregelen nemen. Als gemeente zijn we hier ook actief mee bezig. Van onze gemeente hebben we een digitale versie gemaakt waar we piekbuien kunnen laten neervallen. In deze digitale wereld kun je zien waar het vervolgens tot problemen leidt. Aan de hand hiervan maken we een prioritering wat als eerste aangepakt moet worden. Ziekenhuizen maar ook zorgcentra komen in deze lijst bovenaan te staan.”

“Schoon hemelwater laten we in het riool lopen”

In het plan zijn klimaatadaptatie en riool ook samen gevoegd: “Je kunt dit niet los van elkaar zien. Het heeft invloed op elkaar. En eigenlijk is het heel raar wat we doen. Schoon hemelwater laten we een riool inlopen waarbij het gemengd wordt met smerig toiletwater. Vervolgens wordt dit water weer schoongemaakt. Daarom is het heel belangrijk om te investeren in manieren om hemelwater vast te houden. Dat het niet in het riool loopt.” Zo wordt er gekeken naar het aanleggen van wadi’s waar water in opgevangen kan worden.

“Eerlijker om de rioolheffing anders in te richten”

Wijnja geeft tot slot aan dat er een onderzoek komt naar de gedifferentieerde rioolheffing. “Huishoudens betalen nu voor bedrijven die veel water gebruiken. Het is eerlijker om dat anders in te gaan richten. Wel moeten we goed uit gaan zoeken wat dit gaat betekenen.”

De VVD overweegt om bij de eerstvolgende raadsvergadering in november om een motie in te dienen. Waar deze motie precies over gaat kon Heiner woensdagavond nog niet zeggen.