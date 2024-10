Raad van State: bouw supermarkt in Ter Borch mag doorgaan

Impressie via BUN Projectontwikkelaars

De Raad van State heeft woensdag de laatste bezwaren tegen de bouw van een grote supermarkt in Ter Borch afgewezen. Hiermee komt een einde aan de lange juridische strijd over de nieuwe winkel aan de Borchsingel.

Buurtbewoners maakten zich zorgen over de verkeersveiligheid, vooral door de ligging naast een basisschool. De Raad van State ziet echter geen problemen, omdat de omliggende wegen het extra verkeer aankunnen. Ook zijn er goede regels voor het laden en lossen van vrachtwagens.

Met de uitspraak zijn de laatste juridische obstakels voor de supermarkt weggenomen en is de omgevingsvergunning definitief. De bouw van het pand is afgerond, maar de supermarkt blijft voorlopig nog dicht vanwege problemen met de stroomaansluiting.

Ter Borch grenst aan Groningen, maar ligt in de gemeente Tynaarlo. Het is officieel een deel van Eelderwolde. Voor de komst van de supermarkt was er jarenlang ruzie. De komst van de supermarkt werd dan ook maar ternauwernood goedgekeurd door de raad van de Drentse gemeente.