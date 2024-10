Raad omarmt regenbooggemeenschap en vraagt wethouder om onderzoek te doen naar dagelijkse uiting

Foto: Anneloes Struik

De gemeenteraad heeft woensdag in meerderheid wethouder Manouska Molema (GroenLinks) opdracht gegeven om onderzoek te doen op welke manier dagelijks support kan worden getoond aan de regenbooggemeenschap. Daarbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld een regenboogvlag of andere symbolische uitingen.

Vorige week werd in de raad een initiatiefvoorstel van Student & Stad, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden en PvdA behandeld dat als doel heeft om de veiligheid en acceptatie van de regenbooggemeenschap in Groningen te vergroten. Het voorstel bestaat uit verschillende onderdelen. Zo willen de partijen dat er een dagelijkse uiting komt in de vorm van bijvoorbeeld een vlag, moet de communicatie van de gemeente aangepast worden in plaats van beste meneer/mevrouw in beste inwoner. Daarnaast moeten er genderneutrale faciliteiten, zoals kleedkamers en toiletten, toegevoegd worden aan sportaccommodaties.

Onderzoek naar vlag

Aanvankelijk was het de bedoeling dat er dagelijks een vlag zou moeten gaan wapperen op gemeentelijke gebouwen. De wethouder liet weten dat dit in strijd is met het vlaggenprotocol van de gemeente. Daarop hebben de partijen de tekst van het voorstel aangepast, waarbij gevraagd wordt om onderzoek te doen hoe er dagelijks een uiting getoond kan worden om de regenbooggemeenschap een hart onder de riem te steken.

Kelly Blauw (PVV): “Een grote groep mensen van de regenbooggemeenschap wil geen regenboogvlag”

In de raad blijven zorgen bestaan over het voorstel. Kelly Blauw van de PVV: “Wij waren vorige week eigenlijk wel heel blij met de inbreng van de Roze Leeuw. Mijn partij vindt het belangrijk dat die bijdrage wordt meegenomen. Een grote groep mensen, die onderdeel is van de regenbooggroep, hoeft geen regenboogvlag, -bankjes en -zebrapaden. Men is klaar met symboolpolitiek. In het voorstel zijn wat veranderingen doorgevoerd, maar het is heel beperkt. En dat vinden wij jammer.”

Elisabeth Akkerman (VVD): “Helpt een vlag bij het veiliger maken van onze gemeente?”

Elisabeth Akkerman van de VVD is het daar mee eens: “In de essentie is het voorstel niet veranderd. Wij vragen ons ook af of een vlag of een aanhef in een brief helpt bij het veiliger maken van onze gemeente voor de regenbooggemeenschap. Wat ook meespeelt is wat we vanuit de achterban horen. Mensen laten weten dat ze zoveel meer zijn dan alleen hun seksuele geaardheid. Daarom gaan wij tegen het voorstel stemmen.”

Etkin Armut (CDA): “We hebben moeite met het leggen van extra regels bij sportverenigingen”

Etkin Armut van het CDA: “Het is heel belangrijk dat hier aandacht voor is. De acceptatie van de regenbooggemeenschap daalt, waarbij we de laatste tijd vreselijke geweldsincidenten hebben gezien. Iedereen zou zich in onze gemeente veilig moeten voelen. Toch hebben we grote twijfels op het gebied van sport. We zien dat sportverenigingen het heel moeilijk hebben om überhaupt bestuursfuncties rond te krijgen. Nu leggen we een extra regel bij sportverenigingen, waarbij de verenigingen juist roepen om minder regeldruk. Wij vinden dit een onnodige regel.”

Wethouder Manouska Molema: “Wij denken dat het haalbaar is”

De wethouder is het daar niet mee eens. Molema: “Sport is breder dan alleen het aanbieden van sport. Het maakt onderdeel uit van een gemeenschap. Je ziet het bijvoorbeeld ook op gebied van gezondheid. Ook dat wordt betrokken bij sport. Wij denken dat dit haalbaar is.”

Jim Lo-A-Njoe (D66): “Regenboogbankjes waar vol haat op wordt gereageerd”

Fractievoorzitter Jim Lo-A-Njoe van D66 herhaalt nog eens waarom het voorstel zo belangrijk is: “Moeten we ons druk maken over symbolen? Ik denk het wel. Neem het nieuwe regenboogzebrapad in Appingedam. Dat werd al beklad voor het officieel geopend werd. Maar ook dichterbij huis. Twee weken geleden werden drie personen in onze stad slachtoffer van fysiek geweld toen zij een queerfeest bezochten. En neem de regenboogbankjes waar vol haat op gereageerd wordt. Terwijl deze bankjes staan voor een positieve boodschap van inclusie en acceptatie.”

“Juist nu met wat er gebeurd moeten we de gemeenschap omarmen”

Lo-A-Njoe: “Als lokale overheid kunnen we vandaag een boodschap afgeven. Dat inclusie en de vrijheid om jezelf te kunnen zijn de norm is. Wij vragen de gemeenteraad om nee te zeggen tegen queerfobie en nee te zeggen tegen homohaat. Om de lhbtiq+-gemeenschap te ondersteunen. Juist nu met alles wat er om ons heen gebeurt moeten we de gemeenschap omarmen. Moeten we includeren en accepteren.”

Het voorstel wordt uiteindelijk in meerderheid aangenomen. Van de raadsleden stemmen er 35 voor en 9 tegen.