Busvervoerder Qbuzz hoeft 45 elektrische bussen niet af te nemen van Ebusco. Een rechter besliste woensdagmiddag dat Qbuzz de overeenkomst mag ontbinden, omdat Ebusco zich niet heeft gehouden aan de afspraken over de levering van de bussen.

In maart 2023 werd een contract gesloten tussen Ebusco en Qbuzz voor de levering van 45 bussen, met een uiterste leverdatum van 22 maart 2024. Omdat Ebusco die datum niet kon halen, werd in een nieuwe overeenkomst een deadline van 1 september 2024 afgesproken. Ook deze datum is echter niet gehaald en Ebusco kondigde aan dat de eerste bussen pas eind oktober geleverd kunnen worden.

Ebusco daagde Qbuzz daarom voor de rechter in een kort geding. Ebusco kampt al langer met leveringsproblemen, wat tot vertragingen heeft geleid. Verschillende vervoerders hebben hun bestellingen geannuleerd.

De rechter oordeelde dat Qbuzz de overeenkomst mocht beëindigen, omdat er ernstige twijfels waren over de levering en de onderhoudsverplichtingen van Ebusco. Qbuzz heeft bovendien een verplichting richting haar opdrachtgever om de bussen vanaf 15 december in te zetten voor een nieuwe dienstregeling.

Qbuzz heeft op zijn beurt beslag gelegd op bankrekeningen van Ebusco. Dat geld probeerde Ebusco woensdag ook weer los te krijgen bij de vervoersmaatschappij. Maar ook hier ving de busbouwer bot: de fabrikant is verplicht om 1,2 miljoen euro aan Qbuzz te betalen, en daarom heft de voorzieningenrechter het beslag niet op.