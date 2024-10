PVV kritisch op aanbieden nachtopvang buitenslapers Ter Apel: “Dit valt niet te rijmen”

Foto: Joram Krol - joramkrol.com

De fractie van de PVV in de gemeenteraad gaat vragen stellen naar aanleiding van het nieuws dat de gemeente tijdelijke nachtopvang aan gaat bieden aan asielzoekers uit Ter Apel. De partij zegt dat dit besluit niet te rijmen valt met andere uitdagingen en vraagt om opheldering.

“Dat de gemeente begaan is met mensen die in mensonterende omstandigheden moeten leven, dat snappen wij uiteraard”, vertelt fractievoorzitter Kelly Blauw. “Alleen kunnen wij het aanbieden van deze opvang niet rijmen met de tekorten die wij zelf als gemeente al hebben in de daklozen- en winternoodopvang. Zo vinden wij dat de gemeente afgelopen zomer forse steken heeft laten vallen bij de situatie aan de Spilsluizen. Daklozen sliepen op de groenstroken en zorgden voor veel overlast in de omgeving. Dit gebeurde omdat er te weinig opvangmogelijkheden waren. Dat deze nachtopvang voor asielzoekers nu wordt ingesteld, dat vinden wij rieken naar selectief beleid.”

Nijpend

Het plan van de gemeente is om tijdelijke nachtopvang aan te gaan bieden aan asielzoekers wanneer de situatie in Ter Apel te nijpend wordt. “Wij accepteren geen buitenslapers en zijn solidair met mensen op de vlucht”, liet wethouder Manouska Molema (GroenLinks) van Asiel vrijdag weten aan de gemeenteraad. “Als gemeente Groningen willen wij onze verantwoordelijkheid nemen, omdat het Rijk onvoldoende verantwoordelijkheid neemt voor het realiseren van voldoende opvang.” De opvang geldt in ieder geval voor de komende twee weken. Wanneer er opvang geregeld wordt, hangt af van de situatie in Ter Apel. Ook wordt de exacte locatie voor de nachtopvang pas op het moment zelf bekendgemaakt.

Kelly Blauw (PVV): “We hebben zelf al hele grote uitdagingen”

Blauw: “Gezien en het onderwerp en het belang vinden wij het niet juist dat de raad mogelijk niet tijdig geïnformeerd gaat worden. Wij roepen de wethouder op om de gemeenteraad hier wel op tijd in mee te nemen.” Daarnaast maakt de partij zich zorgen over het op kunnen vangen van dak- en thuislozen die in Groningen op straat verblijven. “Deze aantallen zijn flink aan het toenemen. Het is schrijnend om te zien hoe zij de nacht door moeten brengen. Soms vormen deze mensen ook een gevaar voor zichzelf of voor hun omgeving. Met het oog op de naderende winter maken wij ons ongerust omdat we geluiden horen dat er te weinig plekken beschikbaar zijn in de winternoodopvang. Hoe is het dan uit te leggen dat we Ter Apel gaan helpen terwijl we zelf als gemeente hele grote uitdagingen hebben?”

Rijksaangelegenheid

Blauw vindt ook dat de verantwoordelijkheid rond de situatie in Ter Apel een Rijksaangelegenheid is. “Ter Apel is een verantwoordelijkheid van het Rijk. Er wordt hard gewerkt om minder asielzoekers in ons land op te vangen. Dan hoeven wij toch deze verantwoordelijkheid niet over te nemen?” De vragen zullen aanstaande woensdag behandeld worden.