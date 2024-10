Punt voor PKC’83/Team Amoeri bij debuut eredivisie zaalvoetbal

Foto Wesley Ferwerda. PKC'83 Team Amoeri - FC Marlene

PKC’83/Team Amoeri heeft vrijdagavond bij het debuut in de eredivisie zaalvoetbal met 2-2 gelijkgespeeld tegen FC Marlene uit Heerhugowaard.

In een volgepakt sportcentrum Europapark was FC Marlene in eerste instantie effectiever. PKC keek halverwege het eerste bedrijf tegen een 0-2 achterstand aan door doelpunten van Stije Kee en Robin Schouwvlieger.

De ploeg van de nieuwe trainer Rinie Jurna kreeg ook mogelijkheden en vijf minuten voor de pauze tekende Rochendy Constancia na een flitsende combinatie voor de 1-2. Op slag van rust viel bijna de gelijkmaker. Bilal Boundati had een mooie actie in huis, maar de bal wilde er niet in.

Tempo hoog

In de tweede helft lag het tempo hoog en de beste kansen waren in het begin voor de Groningers. Luciano Matulessy tekende dan ook voor de 2-2. PKC kreeg diverse kansen op een voorsprong, maar FC Marlene kwam vervolgens weer opzetten met een paar goede mogelijkheden.

In de absolute slotfase redde doelman Frank Woldring een punt voor PKC door knap een inzet van Marlene uit zijn doel te ranselen en ook de rebound te stoppen. De 2-2 was een goede afspiegeling van de krachtsverhoudingen.