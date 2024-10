Provincie trekt 186.000 euro uit om strooiwagens uit te rusten met ‘automatisch strooien’

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Personeel op strooiwagens in de provincie kan zich de komende jaren meer gaan focussen op het rijden in winterse omstandigheden. De voertuigen worden namelijk uitgerust met ‘automatisch strooien en routebegeleiding’.

De provincie heeft een bedrag van 186.396 euro uitgetrokken om de gladheidbestrijdingsvoertuigen van de provincie om te bouwen. In de huidige situatie moet de bestuurder van een strooiwagen drie dingen tegelijk doen: de strooiroute lezen, een keuze maken tussen nauwkeurig sproeien of strooien en op het verkeer letten. Dat in combinatie met winterse omstandigheden, waarbij wegcondities niet optimaal zijn, kan zorgen voor gevaarlijke situaties die verkeersrisico’s met zich meebrengen.

Het bedrijf Aebi Schmidt Nederland uit Holten is gevraagd om hun Autologic-systeem te installeren in de wagens. Dit is een GPS-systeem waar de strooiroutes in geprogrammeerd kunnen worden. Ook kan het sproeien en strooien via dit systeem geautomatiseerd worden. Daardoor kan de chauffeur zich volledig bezig houden met het verkeer.

De provincie is in Groningen verantwoordelijk voor het strooien van de provinciale wegen. In de gemeente gaat het onder andere om de N370, N355 en de N46. Rijkswaterstraat rijdt met strooiwagens op de A7 en A28. De gemeente verzorgt de gladheidsbestrijding op de wegen in de stad en in de dorpen.