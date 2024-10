Provincie klaar voor de winter met levering strooizout

Foto: provincie Groningen

De provincie Groningen is klaar voor de winter. Vrijdag werd er strooizout geleverd dat in de wintermaanden gebruikt kan worden voor gladheidsbestrijding.

De gladheidsbestrijding vindt plaats vanuit drie locaties in de provincie. Vanuit de Hoogeweg in Stad, Overschild en Pekela. In Pekela werd vrijdag de voorraad strooizout met vierhonderd ton aangevuld. Gezamenlijk ligt er op de drie locaties nu ongeveer duizend ton zout. De provincie is verantwoordelijk voor het strooien op alle zestien provinciale wegen en op acht brom- en fietspaden. Bij een gladheidsmelding zijn deze routes binnen 3,5 uur gestrooid.

De voorbereiding op het winterseizoen is al even gaande. Zo is bijvoorbeeld de afgelopen periode al het materiaal al in onderhoud geweest. Onlangs is er een vlootschouw geweest waarbij de staat van de strooiers en de voertuigen is getest. Vorig jaar moesten de gladheidbestrijders in de nacht van 27 op 28 november voor het eerst in actie komen om te voorkomen dat toen natte wegdekken zouden bevriezen.

In de gemeente worden onder andere de N370, N355 en de N46 door de provincie Groningen gestrooid. De A7 en de A28 wordt dit verzorgd door Rijkswaterstaat. In de stad en in de dorpen is de gemeente verantwoordelijk.