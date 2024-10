Pro-Palestijnse actiegroepen plannen ‘sit-in’ op Hoofdstation, VVD vreest ‘ongebreideld antisemitisme’

Foto: 112 Groningen

Pro-Palestijnse actiegroepen zijn van plan komende maandag een ‘sit-in’ op het Hoofdstation in Groningen te houden. De demonstraties worden georganiseerd op de eerste verjaardag van de aanval door Hamas op Israël, wat zorgen oproept bij de VVD.

De actie vindt plaats op zestien NS-stations in Nederland, waaronder het Hoofdstation in Groningen. Vijf fractievoorzitters van de VVD in de gemeenten waar wordt gedemonstreerd hebben een brandbrief gestuurd naar de NS, waarin ze waarschuwen voor mogelijke antisemitische uitingen tijdens deze acties. Ook letje Jacobs-Setz, fractievoorzitter van de VVD in Stad, zette haar handtekeningen.

Volgens de VVD’ers is er bij eerdere protesten sprake geweest van haatdragende leuzen en bedreigende gedragingen. Half december vorig jaar vond ook een sit-in plaats op het Hoofdstation, waarbij twee mensen werden aangehouden voor het beledigen van een ambtenaar in functie. De politie kwam naar het station om de demonstratie te beëindigen. De demonstranten zouden voorbijgangers en reizigers lastig hebben gevallen en bespuugd.

De VVD-fracties in de vijf steden roepen de NS op om maatregelen te nemen om reizigers en met name Joodse inwoners te beschermen. Ook baren de gekozen datum en aard van eerdere protesten zorgen, schrijven de VVD-fracties. Ze roepen op tot strengere regels rondom de acties, waaronder duidelijke looproutes voor reizigers en overleg met lokale overheden om de veiligheid te waarborgen.