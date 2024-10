Praten met ervaringsdeskundigen tijdens Wereld Daklozendag in Groningen

Aanstaande donderdag organiseert Stichting van de Straat de actie Huiskamer zonder Dak. Op verschillende plekken in de Stad gaan veldwerkers en ervaringsdeskundigen in gesprek met voorbijgangers over de positie van dakloze mensen in de samenleving.

Stichting van de Straat is een samenwerking tussen de Groningse organisaties Leger des Heils, Open Hof, Wender, Terwille, LIMOR en WerkPro. Met de actie Huiskamer zonder Dak willen zij aandacht vragen voor de positie van de dakloze en het stigma wat kleeft aan mensen die op straat leven.

“We willen laten zien dat het mensen zijn, uniek en ieder met zijn of haar eigen verhaal”, vertelt woordvoerder Marcel Petrusma namens de stichting. “Om verschillende redenen leven ze nu op straat.” We vragen aan de mensen die we tegenkomen: hoe wil jij bijdragen om hun leven een stukje beter te maken?”

Naast het creëren van bewustwording, doen de zes organisaties ook een oproep aan overheden en woningcorporaties om meer huizen te bouwen. “Dakloosheid is een woonprobleem”, aldus Petrusma. “Iedereen verdient een (t)huis. Dat creëert rust en ruimte in het hoofd van mensen.”

De Huiskamer zonder Dak is donderdag tussen 11.00 en 14.00 uur geopend op de brug nabij het Groninger Museum en op de Grote Markt in Groningen.