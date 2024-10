Politieke partijen willen Groningers beschermen tegen ‘Buy Now Pay Later’ in fysieke winkels i

De fracties van de ChristenUnie, Partij voor de Dieren, PvdA en het CDA uiten hun zorgen over de mogelijke introductie van ‘uitgesteld betalen’ in de winkelstraten van Groningen.

Op dit moment wordt ‘buy now pay later’ vooral online aangeboden: consumenten kunnen een product kopen zonder direct te betalen en lossen het bedrag vervolgens vaak af met rente. Dat gebeurt via afbetaalapps zoals Klarna.

Recent maakten betaalbedrijf Adyen en Klarna naar buiten dat zij gaan samenwerken en daarmee kan deze manier van betalen ook binnenkort in fysieke winkels gebruikt worden.

‘Kan leiden tot grote schulden’

De vier partijen vragen het college van B&W of zij op de hoogte zijn van plannen van Groningse winkeliers om deze betalingsmethode aan te gaan bieden en of er al maatregelen genomen zijn om consumenten hiertegen te beschermen. Daarnaast dringen zij aan op overleg met winkeliers en ondernemersverenigingen om de risico’s van de betaalmethode te beperken.

“Het kopen van spullen zonder direct te betalen kan leiden tot grote problemen, zoals schulden”, aldus fractievoorzitter Peter Rebergen van de ChristenUnie. “Vooral jongeren zijn vatbaar voor allerlei invloeden en verleidingen. Wij maken ons als ChristenUnie, samen met CDA, Partij voor de Dieren en Partij voor de Arbeid, hier grote zorgen over.” De partijen willen voorkomen dat Stadjers door de nieuwe betalingsmethode in de financiële problemen komen of dieper in al bestaande schulden.