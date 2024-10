Politie zoekt opnieuw getuigen schietincident Peperstraat: “Eerder conflict heeft plaatsgevonden”

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Er vond een eerder conflict plaats voorafgaand aan het schietincident in een horecazaak in de Peperstraat in de nacht van zaterdag op zondag. Dat concludeert de politie in een onderzoek naar het incident.

Na het schietincident trof de politie een persoon die gewond was geraakt. Deze persoon is later meegenomen voor verhoor. Kort later is ook een 49-jarige man uit Groningen opgepakt.

De politie meldt nu dat 49-jarige man naar huis is gestuurd. De 37-jarige man uit Groningen blijft veertien dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris woensdag besloten.

Getuigenoproep

De politie is op dit moment ook weer op zoek naar getuigen, die mogelijk iets hebben gezien of gehoord van het conflict en het schietincident in de horecagelegenheid.

Heeft u meer informatie of andere tips en heeft u dit nog niet met ons gedeeld? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.