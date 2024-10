Politie kijkt terug op geslaagde editie ‘Hunted’ in noordelijke wijken

Hunted tijdens een eerdere editie in Hoogkerk. Foto: OOG

In de wijken De Hoogte, Indische Buurt en Korrewegwijk kijkt men tevreden terug op de editie van Hunted. Afgelopen donderdag deden honderd jongeren mee aan een klopjacht waarbij ze uit handen moesten zien te blijven van de politie.

De editie was georganiseerd door de politie, boa’s, jongerenwerk en de buurt- en speeltuinvereniging. “In totaal hadden zich ruim honderd jongeren aangemeld”, laat de organisatie weten. “Dit hadden we verdeeld over twee groepen van vijftig. Bij Hunted is het de bedoeling dat je uit handen blijft van de politieagenten. Het spel lijkt sterk op het gelijknamige televisieprogramma dat door AVROTROS wordt uitgezonden. De deelnemende jongeren kregen witte pakken aan. Ze moesten op verschillende plekken in de wijk stempels halen. Ondertussen werd er door de politie ‘jacht’ op hen gemaakt. Degene die alle stempels wist te bemachtigen won een prijs.”

De afgelopen periode is het spel al in diverse wijken en dorpen gespeeld. Iedere keer is het een succes. De politie meldt het een waardevol evenement te vinden omdat het een mooie gelegenheid is om met de jeugd in gesprek te gaan en om ze beter te leren kennen. En er is ook een omgekeerde werking want de jeugd leren de agenten en boa’s kennen. Voor de editie in de noordelijke wijken trok de politie ook alles uit de kast. Zo was er een motoragent, boa’s op fietsen en was de bereden brigade aanwezig met twee paarden. “Het was een super leuk feest. We hebben hele leuke reacties gekregen en we hebben een hele fanatieke jeugd gezien. Wij hebben genoten”, meldt een jeugdagent op sociale media.