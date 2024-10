PKC’83 profiteert van fouten en gaat ruim langs Oranje Nassau

Foto Andor Heij. PKC'83 - Oranje Nassau

De stadsderby tussen PKC’83 – Oranje Nassau zaterdagmiddag op sportpark De Kring werd een prooi voor de gastheren. PKC won met 4-1.

Beide ploegen speelden op de aanval en vochten stevige duels uit. ON kwam na 18 minuten op voorsprong. Rick Wiersma werd weggestoken en schoot één op één met PKC doelman Sven Bakker raak.

Keepersfout

Na 25 minuten ging ON-doelman Youri Tepper in de fout. Hij liet een schot van Musteba Albadawi door de handen en benen glippen: 1-1. Mart Bloeming schoot vervolgens namens ON op de paal en Willem Bel van PKC mikte net over.

Vlak voor de pauze kwam PKC’83 op voorsprong. Er ontstond een scrimmage voor het doel van ON waarbij Tepper, die de geblesseerde Erwin Heidekamp verving, er opnieuw niet goed uit zag. Jeffrey Noordveld schoot raak: 2-1.

PKC beslist wedstrijd

PKC was na de rust beter en Rob Schokker teisterde met een kopbal de ON lat. Omar Kavak was inmiddels in de ploeg gekomen. De aanwinst van Pelikaan S kon geen hele wedstrijd spelen. Kavak stelde na 68 minuten Willem Bel in staat om de 3-1 te maken. Kavak schoot daarna net voorlangs.

Ook ‘supersub’ Simon Schreiber verscheen binnen de lijnen. Een bekeken voorzet op Schokker werd na 83 minuten net zo bekeken door de PKC spits over Tepper gekopt: 4-1.

Flow

“We hebben het in het begin heel goed gedaan”, aldus PKC’83 trainer Bert Hollander. “Maar toen namen zij het over en maken zij uit de eerste de beste aanval de 0-1 en daarna hebben we het heel lastig gehad. We hebben het om gezet naar en ander systeem en dat werkte aardig goed”.

“Dat hielp ons wel in het zadel”, zei Hollander over de fout van ON doelman Tepper. “Al je dan ziet dat we drie vrije trappen en corners heel slecht nemen en die vierde nemen we dan wel goed en die vliegt er meteen in. Daarna zaten we in een flow. In de tweede helft probeerden ze nog wat, maar dat hadden we goed in onze macht en liepen we verdiend uit naar 3-1 en 4-1.

Negativiteit

“In de eerste helft spelen we nog redelijk goed”, zei Oranje Nassau aanvaller Rick Wiersma.”Dan valt dat afstandsschot er in voor de 1-1. Even later de 2-1 en dan zit alles een beetje tegen. In de pauze hebben we het nog geprobeerd om te gooien, maar we hadden niet de rust om van kant naar kant te spelen. Dan komt er negativiteit in de ploeg en krijgen we er nog twee tegen. Dat mag ons absoluut niet gebeuren”.

“Dat is niet anders”, zei Wiersma over de fout van Tepper bij de 1-0. “We moeten elkaar dan helpen en dat hebben we vandaag niet gedaan. Wij waren in de tweede helft veel te slordig om nog kansen te creëren en dan loop je nog in het mes bij een counter van hun. Dan is de wedstrijd eigenlijk gespeeld”.

PKC staat vijfde in de eerste klasse H met zes uit drie en ON is negende met drie punten uit twee wedstrijden.

Volgende week speelt Oranje Nassau opnieuw een stadsderby. Op sportpark Coendersborg is om 14.00 uur Be Quick 1887 de tegenstander. PKC speelt uit de streekderby tegen Winsum.

PKC’83 – Oranje Nassau 4-1. 18. Rick Wiersma 0-1, 35. Musteba Albadawi 1-1. 44. Jeffrey Noordveld 2-1. 68. Willem Bel 3-1. 83. Rob Schokker 4-1. Toeschouwers: 250.