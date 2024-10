Persoon gewond bij steekpartij in Kleine Haddingestraat

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een steekpartij in de Kleine Haddingestraat is in de nacht van dinsdag op woensdag een persoon gewond geraakt. Dat meldt de politie.

De melding van een steekincident kwam rond 01.15 uur bij de hulpdiensten binnen. “Een persoon is hierbij gewond geraakt”, vertelt een politiewoordvoerder. “Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Wij zijn een onderzoek gestart naar de toedracht. We hebben nog geen verdachte aangehouden.” Nieuwsfotografen vertellen dat er in de straat veel agenten aanwezig zijn. Zij spreken onder andere met buurtbewoners.

De politie laat weten op zoek te zijn naar getuigen: “Heb je in de periode rond 01.00 uur iets gezien of gehoord in de buurt van de Kleine Haddingestraat? Heb je informatie die van belang kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met ons op telefoonnummer 0900 88 44.”