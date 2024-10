Parkeergarage voor nieuwe woonblokken geopend in Grunobuurt

Foto via Nijestee

Auto’s stapelen op een centrale plek in de buurt. Sinds deze woensdag kunnen de (toekomstige) bewoners van de drie nieuwe woonblokken in de Grunobuurt dat doen.

Een auto van Nijestee, opdrachtgever voor de bouw van het ‘parkeerhuis’, reed woensdagmiddag als eerste de nieuwe parkeergarage binnen. Door te kiezen voor een centrale parkeergarage, wil Nijestee haar huurders in de nieuwe complexen Regulateur, Tender en het nog te bouwen Couchette een plek geven voor de auto, zonder dat daar een grote binnentuin voor moet wijken.

De parkeergarage heeft plek voor 160 auto’s en is ontworpen door architectenbureau De Zwarte Hond. Nijestee vindt dat van buitenaf nauwelijks te zien is dat het om een parkeergebouw gaat: vertelt directeur Esseline Schieven: “Dat is precies de bedoeling! Parkeergarages zijn normaal gesproken niet moeders mooiste. Maar hier hebben we de architecten van De Zwarte Hond juist gevraagd de buitenkant te ontwerpen als een woongebouw.”

Een ander opvallend element van de parkeergarage: als in de toekomst minder parkeerplek nodig is, dan kan het modulaire systeem eenvoudig gedemonteerd en hergebruikt worden. Dit geldt ook voor de gevel.