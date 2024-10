Pannaveldje en mozaïek bankje op hoek Javalaan en Floresstraat

Foto: Andor Heij

Op de plek waar vroeger de voetbalkooi zat op de hoek van de Javalaan en de Floresstraat in de Indische Buurt, is een klein parkje gemaakt.

Er is een pannaveldje gekomen, omdat dit toegankelijker is dan de oude voetbalkooi.

Het veld is omringd met groen en looppaadjes. Daarnaast is de mozaïek picknicktafel geplaatst die gemaakt is door buurtbewoners. Zij hebben zich laten inspireren door keramist Anno Smith die meerdere kunstwerken heeft gemaakt in De Hoogte en de Indische Buurt.

Later wordt het Floresplein aangepakt. Bij de vijver moet een plek komen waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. De bedoeling is dat de Indische Buurt zo een stuk leefbaarder wordt.