Overweeghuis kijkt terug op vijf succesvolle jaren

Foto via Overweeghuis

Het Overweeghuis, een opvanghuis voor sekswerkers en slachtoffers van mensenhandel, viert deze maand haar vijfjarig jubileum. Sinds de opening in 2019 heeft het huis, dat grotendeels door vrijwilligers wordt gerund, meer dan 100 vrouwen geholpen door hen een veilige plek te bieden om een ander leven te overwegen.

Het idee voor het Overweeghuis ontstond in 2017, na de aankondiging van de sluiting van de tippelzone. Een initiatiefgroep vroeg zich af hoe ze vrouwen konden ondersteunen die uit de prostitutie wilden stappen.

In mei 2019 werd het Overweeghuis geopend, een laagdrempelige en informele omgeving waar vrouwen zonder verplichtingen kunnen bijkomen en nadenken over hun toekomst. In het huis in Helpman zijn vijf kamers, een ‘crisiskamer’ en ruimte voor twee overnachtende studenten of vrijwilligers.

Met de inzet van meer dan 450 vrijwilligers is het een succes geworden, aldus het bestuur van het Overweeghuis. Van de honderd vrouwen die er hebben verbleven, heeft ongeveer zestig procent een nieuwe stap in hun leven gezet.

Het initiatief heeft inmiddels ook landelijke aandacht gekregen, met soortgelijke projecten in Arnhem-Nijmegen en plannen in Utrecht en Amsterdam.