‘Oude gaswinningslocaties moeten groene herinneringsplekken worden’

De bouwlocatie van de symbolische gasput SOIL22 van Boerstra Engineering, tegenover de NAM-locatie aan de Lageweg bij Thesinge. Foto: Yvonne Broekhuizen

Het college van B&W moet zich inzetten om (oude) gaswinningslocaties in de gemeente Groningen een nieuwe positieve invulling te geven, zoals een groene herinneringspek, Dat stelt de raadsfractie van de PvdA.

Inwoners van Thesinge lieten afgelopen weekend een symbolische houten gasput bouwen. Dat is een oproep aan de politiek om een positieve invulling te gaan geven aan deze littekens in het Groninger landschap. Fractievoorzitter Joren van Veen: “Aan die oproep moeten we gehoor geven en kijken wat de mogelijkheden zijn om de locatie tot groene herinneringsplek om te vormen.”

De omwonenden van de oude boorlocatie zijn het volgens de PvdA zat om tegen de kale vlakte naast het dorp aan te moeten kijken en willen dat de NAM-locatie vergroend wordt. De locatie wordt echter nog gebruikt.

Joren van Veen: “per direct volledig sluiten en omvormen tot groene herinneringsplek, zoals de bewoners graag willen, gaat helaas niet. Maar we willen graag van het gemeentebestuur weten welke mogelijkheden er wel zijn om de bewoners tegemoet te komen.” Van Veen wil dat het college per locatie samen met inwoners gaat kijken hoe de invulling vorm moet krijgen. Te denken valt ook aan sportlocaties, ontmoetingsplekken, moestuintjes of groene oases vol biodiversiteit.