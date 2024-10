Oud-FC Groningen speler Johan Neeskens (73) onverwacht overleden

Johan Neeskens in 1974 - Foto: Rob Mieremet / Anefo (auteursrechthebbende: Nationaal Archief, Creative Commons CC0 1.0)

Johan Neeskens is zondag op 73-jarige leeftijd plotseling overleden. De middenvelder speelde in het seizoen 1984 – 1985 een jaar voor FC Groningen.

Neeskens speelde het grootste deel van zijn carrière voor Ajax en FC Barcelona. Hij kwam tot 49 interlands, waarin hij 17 keer scoorde. Hij was actief op het WK in 1974 waarin Nederland het ’totaalvoetbal’ introduceerde en in de finale verloor van Duitsland. Ook in 1978 werd Neeskens met Oranje tweede achter Argentinië. Hij speelde ook een periode in de Verenigde Staten, maar wilde terug naar Nederland.

Geen succes

De toenmalige voorzitter van FC Groningen, Renze de Vries, presenteerde met trots de toen 33-jarige Neeskens. Zijn optreden bij FC Groningen werd geen succes. Hij kwam geblesseerd aan en pas na de winter speelde hij zeven keer voor FC Groningen. FC Groningen wist met Neeskens in de ploeg wel in Amsterdam met 3-1 van Ajax te winnen. Hij verlengde zijn contract niet en vertrok weer naar de Verenigde Staten.

Na zijn actieve voetballoopbaan trainde Neeskens nog diverse clubs. Neeskens overleed in Algerije waar hij was voor een project van de KNVB.