Oranje Nassau weet in restant verlies niet af te wenden

Foto: Bert Postma. Licht gaat niet aan bij Oranje Nassau

Oranje Nassau slaagde er vanavond in het restant tegen Drachtster Boys niet in een nederlaag alsnog af te wenden.



De avondwedstrijd tussen Oranje Nassau en Drachtster Boys kon eind september niet uitgespeeld worden omdat ON het licht niet aan kreeg. De stand was op dat moment 0-2.

In het resterende half uur kwam ON niet verder dan één treffer. Mart Bloeming maakte na twaalf minuten spelen in het restant de aansluitingstreffer maar Drachtster Boys trok de zege daarna toch over de streep en ging met een 1-2 zege terug naar Drachten.

Drachtster Boys deelt nu de koppositie met PKC’83 en Stiens, het ambitieuze Oranje Nassau staat op de elfde plaats met 4 uit 5 en kent een uiterst teleurstellende seizoensstart.