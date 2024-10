Oranje Nassau recht de rug, maar verliest alsnog van ACV

Foto Andor Heij. Oranje Nassau - ACV

De teleurstelling was groot bij Oranje Nassau na afloop van de thuiswedstrijd tegen ACV zaterdag. De Groninger vrouwen knokten zich terug na een 2-0 achterstand, maar gingen in de absolute slotfase alsnog onderuit: 4-2.

Het was voor beide teams, in de noordelijke derby, aanhaken of afhaken boven in de topklasse, het hoogste amateurniveau bij de vrouwen. ACV leek zich dat voor rust het best te beseffen. Na acht minuten zette Lisanne Dik Pascalle Pomper vrij voor Karina Kopke, die de Groningse doelverdediger met een lob kansloos liet: 0-1.

De Asser vrouwen waren beter en kwamen na 38 minuten op 0-2. Dik zette dit keer Marieke Hup voor Kopke en Hup schoof de bal in het Groninger doel.

Energie

“Vorige week tegen Saestum begonnen we vanaf het begin goed aan de wedstrijd”, aldus Oranje Nassau trainer Nanne Iedema. “Nu was het in de eerste helft te slap, het was net niet. In de tweede helft hebben we wel met veel energie gespeeld”.

Het was inderdaad ON dat de klok sloeg na rust en na 55 minuten viel de 1-2. ON topschutter Bobby Dijkstra kopte een voorzet van Renee Huizinga raak. ON kreeg nog een paar kansen, die door Isabella Slump uit haar doel geranseld werden.

Gelijkmaker

Maar Slump was na 85 minuten kansloos op een inzet van haar drielingzus Josefien Slump. Ze nam de bal op de borst aan en joeg het leer van 25 meter prachtig via de onderkant van de lat in het Drentse doel: 2-2. “Ik dacht: Als de 3-2 nog valt kan mijn avond niet meer stuk, want we konden er nog over heen”, zei Slump na afloop.

Fout

Maar het was ACV, dat via Dik eerder nog de paal had geraakt, dat de derde maakte na een fout in de ON defensie. Pompker profiteerde en schoot de bal in de verre hoek: 2-3. Het werd in blessuretijd nog erger voor ON. Vanaf de middencirkel wipte uitblinker Dik de bal schitterend over Kopke en gooide de wedstrijd in het slot: 2-4.

Zonde

“Zonde dat we de punten hebben laten liggen”, zei Slump. “Maar we hebben vandaag geen goed voetbal laten zien en ook viel het kwartje niet onze kant op”.

“We willen bovenin mee draaien”, aldus Iedema. “We hadden gezien de andere uitslagen een goede stap kunnen maken. Maar we weten nu dat we voortaan anders aan de wedstrijd moeten beginnen”.

Oranje Nassau en ACV deden aan stuivertje wisselen in de topklasse. ACV staat nu vijfde met negen punten uit vijf wedstrijden. ON is zesde met zeven uit vijf.

Oranje Nassau – ACV 2-4. 8. Pascalle Pomper 0-1. 38. Marieke Hup 0-2. 55. Bobby Dijkstra 1-2. 85. Josefien Slump 2-2. 90. Pascalle Pomper 2-3. 90+2. Lisanne Dik 2-4. Toeschouwers: 200.