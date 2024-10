Opvanglocatie aan Canadalaan voor minderjarige vluchtelingen

Foto: Joris van Tweel

De gemeente en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) zijn van plan om een opvanglocatie te openen voor minderjarige asielzoekers aan de Canadalaan 1.

Omdat de opvangsituatie in ons land onder grote druk staat, wil de gemeente graag een bijdrage leveren aan de opvang van asielzoekers, onder wie alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Daarom is vorig jaar de noodopvanglocatie aan de Protonstraat geopend. Omdat dit pand niet geschikt om er langere tijd te wonen, gaat deze sluiten. De jongeren verhuizen naar de Canadalaan 1.

In dat pand kunnen ongeveer zestig jongeren worden opgevangen, in afwachting van hun asielaanvraag in Nederland. Het college van B&W moet nog een definitief besluit nemen over de locatie. Daarna vraagt het COA een vergunning aan voor de opvang, waarna het pand geschikt wordt gemaakt. Dit gaat een paar maanden duren. De gemeente verwacht dat de locatie half april volgend jaar wordt geopend. De opvanglocatie blijft drie jaar open.