Oproep aan Groninger college: los wachttijden BSN-nummers voor asielzoekers en statushouders op

Foto: Joris van Tweel

Lange wachttijden bij de uitgifte van BSN-nummers voor asielzoekers en statushouders moeten actief worden aangepakt door de gemeente Groningen. Dat vinden de gemeenteraadsfracties van D66, Student en Stad en de Partij voor de Dieren. De partijen willen daarmee zorgen dat nieuwkomers volwaardig meedoen vanaf de eerste dag.

Zonder een BSN-nummer kunnen asielzoekers en statushouders niet werken of studeren. Dit weekend werd duidelijk dat duizenden asielzoekers en statushouders in Nederland nog geen burgerservicenummer (bsn) hebben, omdat ze op een lange wachtlijst staan. In Nederland wachten momenteel 18.000 mensen soms tot anderhalf jaar op een BSN-nummer

Dat belemmert hun integratie, vinden de drie partijen in de Groninger raad. Op maar vijf plekken in Nederland (bij de Nederlandse aanmeldcentra) kunnen nieuwkomers nu een BSN-nummer aanvragen: Budel, Den Bosch, Hoofddorp, Ter Apel en Zevenaar. Gemeenten zoals Amsterdam nemen al eigen maatregelen om dit probleem aan te pakken, door zelf de uitgifte van BSN-nummers te regelen. D66, Student en Stad en de Partij voor de Dieren willen dat Groningen dit voorbeeld volgt

De fracties vragen het Groninger college daarnaast om samen te werken met organisaties zoals het COA en de IND, zodat nieuwkomers in Groningen sneller een BSN-nummer kunnen krijgen en volwaardig kunnen meedoen in de samenleving.