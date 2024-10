Opnieuw extra geld in subsidiepot die volwassenen met krappe beurs laat sporten

Foto: Chronomarchie via Pixabay

Volwassenen die rond het bestaansminimum leven, kunnen al een aantal jaar een beroep doen op geld uit het Volwassenenfonds Sport & Cultuur van de gemeente. Daarmee kunnen ze bijvoorbeeld naar sport- of cultuurlessen. De regeling wordt steeds populairder, want het gemeentebestuur moet voor de tweede keer dit jaar extra geld in de subsidiepot stoppen.

Dat de pot vaak niet toereikend is, werd de afgelopen jaren al meermaals duidelijk. Maar dit jaar kwamen er zoveel aanvragen binnen dat in me het beschikbare budget al uitgeput was. Vanuit het armoedebeleid stopte de gemeente toen al een ton extra in de subsidiepot.

De vraag was echter zo groot, dat zelfs dit extra budget eind juni ook al volledig benut was. Daarom wil het gemeentebestuur nu nog eens zestigduizend euro in het Volwassenenfonds steken. Het geld gaat wel alleen naar inwoners die vorig jaar al naar zwemles, muziekles, fitness, voetbal, theater- of dansles gingen dankzij de regeling. Daarvoor wordt in totaal zestigduizend euro extra in de subsidiepot gestopt.