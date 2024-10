Op avontuur in de herfst met boswachter Bart: ‘Je weet nooit wat je tegenkomt’

De herfst is in volle gang. Dat betekent een prachtig natuurdecor met kleurrijke bladeren, paddenstoelen en trekvogels. Boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten neemt OOG mee op pad door landgoed Vennebroek en langs het Friesche Veen. Daar zijn allerlei dieren en planten in herfsttooi te zien.

Zwiers wijst onderweg bijzondere natuurverschijnselen aan, zoals de bekende rood met witte vliegenzwam en talloze trekvogels die uit Siberië en Scandinavië naar Nederland komen. Ook vertelt hij enthousiast over de indrukwekkende zeearend, de grote roofvogel die in het gebied broedt in een nest van wel achthonderd kilo.

Zwiers benadrukt dat een natuurwandeling vol verrassingen zit: “Als je niet van verrassingen houdt, moet je naar de bioscoop. In de natuur weet je nooit wat je tegenkomt en dat maakt het juist zo bijzonder.”