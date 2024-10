Ook Vinkhuizen Bar dicht op last van burgemeester

Na Club Bordeaux laat burgemeester Koen Schuiling ook de Vinkhuizen Bar de deuren dicht houden. Het café aan de Siersteenlaan moet een maand dicht blijven na de schietpartij die er donderdagmiddag plaatsvond.

Volgens verschillende media nam Schuiling het besluit de kroeg te sluiten, omdat de kans op herhaling groot zou zijn. De burgemeester komt tot deze conclusie op basis van het politieonderzoek.

Bij de schietpartij in de Vinkhuizen Bar raakte donderdagmiddag een 39-jarige vrouw gewond. De politie laat weten dat de verdachte van het incident (een 40-jarige man) nog niet is aangehouden.

De politie is nog steeds op zoek naar getuigen van het incident. Ook andere tips rond de schietpartij en de voortvluchtige dader zijn welkom. Tippers en getuigen kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844. Meld Misdaad Anoniem is ook beschikbaar via 0800-7000.

De Vinkhuizen Bar is de tweede kroeg waarvan vrijdag duidelijk werd dat de burgemeester de deuren gesloten wil houden. Club Bordeaux moet wel een stuk langer dicht blijven: de club aan de Peperstraat mag zes maanden niet open.