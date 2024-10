Ook Michi Noeki en veelteeltbedrijf Wigboldus vallen in de prijzen bij Groninger Architectuurprijs

In de voormalige Niemeyer-fabriek werden vrijdagavond de prijzen uitgereikt. Foto: Rieks Oijnhausen

Ook de Michi Noeki in de Oosterparkwijk en de nieuwe boerderij van de familie Wigboldus in Garmerwolde zijn vrijdag in de prijzen gevallen bij de Groninger Architectuurprijs.

Voor het eerst in de geschiedenis van de prijs werd de GALA uitgereikt. Deze prijs is bedoeld voor projecten die een goede samenwerking zijn tussen landschap en architectuur. Stadsbouwmeesters Ben van der Meer en Michiel van Driessche reikten deze prijs uit aan de Michi Noeki in de Oosterparkwijk, een ontwerp van DNAchitectuur en Vollmer+partners. De Michi Noeki is een ontmoetingsplek waar buurtbewoners kunnen ontspannen, bijpraten, een kopje koffie kunnen drinken en gebruik kunnen maken van sanitaire voorzieningen.

Tekst gaat verder onder de foto:





Het veeteeltbedrijf Wigboldus in Garmerwolde won de GRONIEK. Foto: Walter Frisart FOTOwerk

GRONIEK

Daarnaast werd ook de GRONIEK uitgereikt. Dit is een prijs voor een Groningse Nieuwe Klassieker en is bedoeld voor een project dat met liefde en aandacht ontworpen is. Deze prijs ging naar het veeteeltbedrijf van de familie Wigboldus in Garmerwolde. Willard Wigboldus laat weten: “We zijn heel blij dat we deze prijs toegekend hebben gekregen. Dat hadden we niet verwacht.” De afgelopen jaren is er op het terrein van de familie hard gewerkt om een nieuwe boerderij te realiseren. De oude boerderij, die meer dan tweehonderd jaar oud was, is door de aardbevingen in het gebied onherstelbaar beschadigd. Zo had de oude mestkelder scheuren en kon deze niet meer gerepareerd worden.

Drie gebouwen

De nieuwe boerderij is met 2.400 vierkante meter vier keer zo groot als de huidige. Het bestaat uit drie gebouwen die zich kenmerken door hun steile kap en rode kleur. Het middelste gebouw is in gebruik als de melkveestal. De gebouwen links en rechts, die een lagere nok en goot hebben, worden gebruikt voor andere functies. Deze opzet is een verwijzing naar de traditionele Groninger boerderij die doorgaans bestaat uit een voorhuis met lage nok en daarachter een grote schuur met hoge nok.

De juryprijs van de Groninger Architectuurprijs ging naar het appartementencomplex Werkmanhof aan de Pelsterstraat. Het Universitair Centrum Psychiatrie aan het Hanzeplein kreeg de publieksprijs toegekend. De prijzen zijn een initiatief van de Stichting Dag van de Architectuur Groningen, GRAS en Atelier Stadsbouwmeester.