Onnen zoekt manier om Concert in Drie Deelen terug naar de roots te brengen: “We zijn het doel voorbij gestreefd”

Een foto van een optreden tijdens Concert van Drie Deeelen vorig jaar. Foto: ingezonden

Het was afgelopen weekend volle bak bij het Concert in Drie Deelen in Onnen. Toch is de organisatie niet helemaal tevreden. Volgens Jan Dunning wil men volgend jaar, bij het tienjarig bestaan, terug naar de roots van hoe het indertijd allemaal begon.

Hoi Jan! Voor mensen die het Concert in Drie Deelen niet kennen. Wat is het precies?

“Het is een muzikale avond met drie concerten die gegeven worden in de deel van boerderijen in en rond het dorp. Een deel is de werkruimte in de stal of schuur van een boerderij. De avond begint in dorpshuis De Tiehof. Vanaf deze locatie gaan er drie groepen van in totaal 140 personen op pad waarbij er in drie boerderijen concerten worden gegeven. Gedurende avond rouleren de groepen drie keer zodat elk optreden bezocht wordt. De avond wordt afgesloten in het dorpshuis.”

Elk jaar hebben jullie ook artiesten of bands die niet eerder bij jullie opgetreden hè?

“Dat klopt. Samen met Ellen van Ruitenburg en Frank ter Brugge verzorgen wij de programmering. Daar zijn we vrijwel het hele jaar mee bezig. Vorig jaar zat ik op een avond in de auto. Ik luisterde naar NPO Radio Klassiek en hoorde daar een hele mooi optreden van Floor Wittink. Zij zingt en maakt muziek op piano en saxofoon. Haar muzikale bijdrages wisselt ze af met het voordragen van gedichten van Toon Tellegen. Een hele mooie combinatie van muziek en poëzie, waardoor er inhoud ontstaat. Daar houd ik wel van. Ik heb dit besproken in onze commissie en we besloten haar uit te nodigen. En dat wilde ze.”

Welke andere artiesten hadden jullie uitgenodigd?

“We hadden de gelegenheidsband Bio Trio Onnen. We hadden contact gehad met Hans Sulman, die onder andere betrokken is geweest bij de band Jammah Tammah, die in de jaren negentig flinke furore heeft gemaakt. Hij had wat mensen meegenomen en samen hebben ze jazzmuziek gespeeld met een vleugje ska. En we hadden de pianist Oleg Morozov die hele mooie werken heeft gespeeld in het klassieke genre.”

Wat jullie concert bijzonder maakt is dat deelnemers van tevoren niet weten welke artiesten er komen hè?

“Ja, dat is zo. Alleen zijn we daar dit jaar van afgeweken. We hebben van tevoren in een mailing aangegeven wie er zouden komen. Of dat een goed idee is geweest, dat willen we nog gaan evalueren. Na afloop spraken we met verschillende mensen en we vingen toch wel geluiden op dat mensen het geheimzinnige zo mooi vonden. Dat je niet weet wat je kunt verwachten. Tegenwoordig leven we in een tijd waarin we alles willen weten en ook alles te weten kunnen komen. Iets geheim houden, een verrassing, is in dat opzicht een groot goed.”

Hoe belangrijk is dit concert voor Onnen?

“Het is belangrijk voor de gemeenschapszin. Je leert mensen kennen. Afgelopen zaterdag heb ik meegelopen in een groep en je komt dan mensen tegen die je wel eens eerder in het dorp hebt gezien, maar waar je, afgezien van ‘moi en hoi’, nog nooit een praatje mee hebt gemaakt. Dat wordt door zulke avonden makkelijker. Het concert is een aanleiding om een gesprekje aan te knopen. Tegelijkertijd maken we ons wel een beetje zorgen.”

Hoe bedoel je dat?

“Het is indertijd opgezet om inwoners van het dorp een leuke avond te bezorgen. Maar we zien de afgelopen jaren dat er steeds meer bezoekers van buiten het dorp komen. En dat is fantastisch. Maar daarmee zijn we wel ons doel voorbij gestreefd. Is dit nu ook de bedoeling wat we met deze avond willen? Eigenlijk willen we weer terug naar de roots. Hoe we dat gaan doen, daar moeten we nog even goed over nadenken.”

Volgend jaar is het ook een bijzonder jaar want dan bestaan jullie tien jaar. Een lustrum!

“Klopt. Hoe we dat aan gaan willen pakken, daar moeten we nog mee aan de slag. Hoe richten we dat in? Hoe kleden we het aan? Natuurlijk zijn er wel ideeën. Iemand opperde bijvoorbeeld al om er twee dagen van te maken. Wel, dat is allemaal input om mee te nemen in onze vergadering hierover.”

Als je kijkt naar het publiek. Is het dan een gemêleerd gezelschap?

“We proberen op een actieve manier onze jongeren hierbij te betrekken. De concerten vinden plaats op de deelen van drie boerderijen. Op de deel krijgen bezoekers een drankje en een hapje. Dit wordt verzorgd door de jeugd in Onnen. Maar als je kijkt naar de bezoekers, dat is wel voornamelijk 55+. Ook dat is een interessant vraagstuk hoe we jongeren hier meer bij zouden kunnen betrekken. Dat zien we als mooie uitdagingen.”