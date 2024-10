Onnen heeft met ‘Concert in Drie Deelen’ parel in huis: “Uitdaging hoe we meer jongeren kunnen betrekken”

De organisatie van het Concert in Drie Deelen, dat vorige week plaatsvond in Onnen, kijkt terug op een geslaagde editie. Men is ondertussen al druk bezig met de voorbereidingen voor de lustrumeditie van volgend jaar.

Het Concert in Drie Deelen is een muzikale avond met drie concerten die gegeven worden in de deelen van boerderijen in en rond het dorp. Een deel is de werkruimte in de stal of schuur van een boerderij. Doel van het concert is om muzikaal talent een pdoium te bieden, inwoners de gelegenheid te geven elkaar te ontmoeten en het dorp leefbaar te houden en op de kaart te zetten. “De avond begon in dorpshuis De Tiehof”, laten Frank ter Brugge, Jan Dunning en Ellen van Ruitenburg weten die samen de organisatie vormen. “Vanaf deze locatie gaan er drie groepen, van in totaal 140 personen, op pad. Gedurende de avond rouleren de groepen drie keer zodat elk optreden door iedereen bezocht wordt. De avond wordt afgesloten in het dorpshuis.”

Artiesten

Elk jaar treden er andere muzikanten en bands op. “We hadden Floor Wittink uitgenodigd. Zij stond al wat langer op onze lijst van artiesten die we graag eens zouden willen ontvangen. Zij zingt en maakt muziek op piano en saxofoon. Haar muzikale bijdrage wisselt ze af met het voordragen van gedichten van Toon Tellegen. Het levert een hele mooie combinatie op van muziek en poëzie, waardoor er inhoud ontstaat. Verder was er de gelegenheidsband Bio Trio. In de aanloop naar het concert is er contact geweest met Hans Sulmann, die onder andere betrokken is geweest bij de band Jammah Tammah. Een band uit de stad die in de jaren negentig flinke furore heeft gemaakt. Hij had wat mensen meegenomen en samen hebben ze jazzmuziek gespeeld met een vleugje ska.”

Piano

De derde artiest was de pianist Oleg Morozov. “Hij heeft hele mooie werken gespeeld in het klassieke genre. Hij speelde bevlogen. Dat was erg mooi. Daarnaast liet Roelof Jan Bathoorn van zich horen. Hij speelde in en bij het dorpshuis op accordeon en zong daarbij. En de 13-jarige Max Maas speelde in één van de boerderijen, tijdens de binnenkomst en het verlaten van de gasten, op piano. Wij denken dat Max een talent is waar we mogelijk in de toekomst meer van kunnen gaan horen.”

“Mensen vertelden dat ze juist het geheimzinnige zo mooi vinden”

Tijdens de eerdere edities van het Concert in Drie Deelen was het een verrassing welke artiesten zouden optreden. “Deze keer hadden we er voor gekozen om het twee weken van te voren aan de gasten te laten weten, zodat ze de achtergrond van de muzikanten alvast zouden kunnen lezen. Of dat een goed idee is geweest, dat willen we nog gaan evalueren. Na afloop spraken we met verschillende mensen en we vingen toch wel geluiden op dat mensen het geheimzinnige zo mooi vonden. Dat je niet weet wat je kunt verwachten. Tegenwoordig leven we in een tijd waarin we alles willen weten en ook alles te weten kunnen komen. Iets geheim houden, een verrassing, is in dat opzicht een groot goed.”

“Hoe kunnen we meer jongeren betrekken?”

Volgend jaar vindt de tiende editie van het Concert in Drie Deelen plaats. “Dit jubileum gaan we vieren op zaterdag 27 september 2025. We zijn al druk aan het

brainstormen hoe dit er uit zal gaan zien. Wat we gaan doen blijft in ieder geval voorlopig geheim. Ook proberen we op een actieve manier onze jongeren hierbij te betrekken. Bij de editie vorige week kregen bezoekers, als vanouds, een drankje en een hapje. Dit wordt verzorgd door de jeugd uit Onnen. Maar als je kijkt naar de bezoekers, dan zou de gemiddelde leeftijd wel wat mogen zakken. Ook dat is een interessant vraagstuk, hoe we jongeren hier meer bij zouden kunnen betrekken. Dat zien we als mooie uitdaging.”

De organisatie roept mensen op die ideeën hebben om contact op te nemen. Ook is men benieuwd wat jongeren leuk zouden vinden.