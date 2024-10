Onderzoek UMCG: diabetesmedicijn en ‘afslankmiddel’ Ozempic kan ook nierschade verminderen

Onderzoeker Hido Lambers Heerspink - Foto via UMCG

Het diabetesmedicijn semaglutide, bekend als het ‘afslankmiddel’ Ozempic, blijkt niet alleen goed te zijn voor mensen met suikerziekte. Het heeft ook gunstige effecten voor mensen met chronische nierschade en overgewicht, zo blijkt uit onderzoek van het UMCG.

Klinisch farmacoloog Hiddo Lambers Heerspink leidde het onderzoek. De resultaten zijn vrijdag gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Medicine,

In de studie kregen 101 deelnemers uit Canada, Duitsland, Spanje en Nederland 24 weken lang een injectie met Ozempic of een placebo. Bij de patiënten die Ozempic ontvingen, nam de hoeveelheid eiwit in de urine met 52 procent af, wat een belangrijke indicatie is van minder nierschade. Ook daalden hun bloeddruk en ontstekingswaarden aanzienlijk.

Lambers Heerspink is enthousiast over de uitkomsten en pleit voor een grotere vervolgstudie. “We willen nu onderzoeken of Ozempic kan zorgen voor minder dialyses en niertransplantaties,” aldus de onderzoeker. Hij hoopt ook dat het medicijn bij mensen met nierschade, maar zonder overgewicht effectief kan zijn.

De vraag naar Ozempic is echter zo groot dat het moeilijk is om voldoende voorraad voor verder onderzoek te verkrijgen. Het middel wordt niet alleen gebruikt door mensen met medische indicaties: het is ook populair op de zwarte markt. Een aantal beroemdheden gebruikt het middel en ook op sociale media Ozempic bekend onder gebruikers om kilo’s kwijt te raken.