Onderzoek Ukrant: bijna kwart van studenten wil geen kinderen

De personen op de foto hebben geen betrekking op het verhaal. - Foto: photoxpress.com/search-stock-photos-photographer/Marzanna+Syncerz/338531

Bijna een kwart van de studenten aan de RUG weet nu al dat ze geen kinderen willen. Dat blijkt uit een peiling van de Ukrant onder ruim 600 Groningse studenten.

Politieke en economische onzekerheid spelen een rol, maar ook zorgen over het klimaat. Ooit was een kinderwens vanzelfsprekend, maar dat is allang niet meer het geval. Ook uit diverse internationale onderzoeken blijkt dat jongeren steeds meer aarzelen over het krijgen van kinderen, onder andere door hun zorgen over klimaatverandering.

Uit de peiling van de Ukrant onder 614 RUG-studenten blijkt dat ruim 22 procent van hen zeker géén kinderen wil. Voor nog eens ruim 24 procent is dat geen uitgemaakte zaak. Verder heeft 44 procent van de studenten het idee dat steeds meer vrienden om hen heen geen kinderen (meer) willen.

Als de studenten de vraag krijgen waarom ze geen kinderen willen, geeft 39 procent van hen aan gewoon de voorkeur te geven aan een kindvrij leven. Maar 54 procent van de studenten noemt vooral de zorgen over politieke en economische instabiliteit, met de daarbij horende financiële onzekerheid. Ze noemen daarbij ook de hoge huizenprijzen, de aftakelende economie, de klimaatcrisis en een gebrek aan vertrouwen in de politiek.