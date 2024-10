Onderzoek: seksuele en criminele uitbuiting veel groter probleem in Groningen dan gedacht

Foto: pimnana via Pixabay

Seksuele en criminele uitbuiting komt veel voor in de gemeente Groningen. Veel vaker zelfs dan tot nu toe werd gedacht, zo blijkt uit onderzoek van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM).

Het onderzoek werd uitgevoerd met vragenlijsten en interviews onder zorgverleners in de gemeente. In totaal vulden 222 professionals de vragenlijst in en werden interviews afgenomen met 12 van hen.

De meeste professionals die aan het onderzoek deelnamen, hebben vooral seksuele uitbuiting gezien. Daarnaast groeit de bezorgdheid over criminele uitbuiting. Veel respondenten geven aan dat ze meer vermoedelijke slachtoffers van dergelijke uitbuiting hebben opgemerkt. Vooral kwetsbare jongeren en jongvolwassenen lijken slachtoffer te worden.

Bijna 25 procent van de respondenten meldt dat ze zowel seksuele als criminele uitbuiting hebben waargenomen. Dit laat zien dat slachtoffers vaak met beide vormen van uitbuiting te maken hebben. Veel slachtoffers van seksuele uitbuiting raken ook betrokken bij criminaliteit, zoals drugshandel en prostitutie.

Professionals uit de sociale sector, zoals geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang, hebben de meeste slachtoffers gezien. Ook medewerkers in de financiële hulpverlening rapporteren vaak vermoedelijke uitbuiting. De meeste vermoedelijke slachtoffers wonen in zorginstellingen of begeleid wonen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor uitbuiting.

Veel signalen, weinig meldingen

Veel professionals voelen zich echter onzeker bij het signaleren van uitbuiting, omdat ze niet altijd voldoende kennis hebben over de signalen. Officiële meldingen van mensenhandel zijn zeldzaam. Slechts 17 procent van de ondervraagden heeft ooit een melding gedaan, terwijl 81 procent hun zorgen met anderen deelt. Dit wijst op een gebrek aan goede meldstructuren binnen organisaties.

In 2022 registreerde het Zorg- en Veiligheidshuis in Groningen slechts 29 vermoedelijke slachtoffers, terwijl het onderzoek suggereert dat er misschien honderden slachtoffers zijn.

Veel slachtoffers in instellingen

Het onderzoek werd gehouden in opdracht van de gemeente Groningen. De onderzoekers geven het gemeentebestuur drie aanbevelingen mee. Zo moet er meer onderzoek komen naar slachtoffers in zorginstellingen. Daarnaast moeten er regels voor het signaleren en melden van uitbuiting worden opgesteld. Ook moet de aanpak van mensenhandel beter worden afgestemd op de aanpak van criminaliteit. Zo kan de gemeente Groningen deze problemen beter aanpakken en meer slachtoffers helpen.