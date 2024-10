Olympisch medaillewinnaar Rogier Dorsman geeft zwemclinic bij Visio

Rogier Dorsman

Parazwemmer en Olympische medaillewinnaar Rogier Dorsman is vrijdag 11 oktober te gast bij Visio in Haren. Hij geeft in zwembad Scharlakenhof een clinic aan slechtziende en blinde leerlingen.

Dorsman won tijdens de Paralympische Spelen in Parijs twee gouden medailles en een zilveren plak. Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, is dan ook erg trots op zijn oud-leerling en ambassadeur. Dorsman wil graag andere jongeren met een visuele beperking inspireren door te laten zien wat ze wél kunnen.

Hij deelt die ochtend zijn ervaringen van de Paralympische Spelen, laat zijn medailles voelen en beantwoordt vragen van de leerlingen. Vervolgens gaat hij voor de zwemclinic met een groep leerlingen naar Zwembad Scharlakenhof, vlakbij de school. Tenslotte deelt hij medailles uit aan de deelnemende zwemmers.