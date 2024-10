Noorderlicht-expositie over kunstmatige intelligentie: ‘Voor jezelf bepalen wat AI met je doet’

Foto via Noorderlicht

Wat is de invloed van kunstmatige intelligentie (AI) op de maatschappij? Dat is de centrale vraag van de expositie Pixel Perceptions, die zondagmiddag werd geopend in de galerie van Noorderlicht en de Akerk.

De tentoonstelling werd geopend met het optreden ‘Emoticons Don’t Have Wrinkles’ van Luna Maurer, die vorige maand het Gouden Kalf voor Beste Digitale Cultuurproductie won.

De expositie omvat 32 kunstwerken, waaronder fotokunst, video-installaties en interactieve projecten. In deze installaties kunnen bezoekers zelf met AI experimenteren. Een opvallend voorbeeld daarvan is het interactieve werk Unheard, dat in samenwerking met de dovengemeenschap is ontwikkeld.

Kun jij je eigen ogen nog wel geloven?

De expositie is bedoeld om bezoekers aan te moedigen kritisch na te denken over de impact van AI op hun leven en de toekomst, vertelt Roosje Klap, directeur van Noorderlicht.

“AI dringt door tot de kern van hoe we de wereld zien en begrijpen. De snelheid waarmee deze technologieën zich ontwikkelen, maakt het des te urgenter om stil te staan bij wat dit betekent voor ons begrip van de realiteit: zijn wij nog wel de baas van onze verbeelding, kun jij je eigen ogen nog wel geloven?”

Tentoonstelling op twee locaties

De tentoonstelling is tot en met zondag 19 januari 2025 te bezoeken in de galerie van Noorderlicht en de Akerk in Groningen.