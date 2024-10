Nog eens twee jaar tbs voor Ergün S, de man die echtpaar in doodstak in Pathé

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Ergun S., de man die op 26 oktober 2019 twee schoonmakers om het leven bracht in de Pathé-bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep, blijft nog eens twee jaar in een tbs-kliniek.

Volgens RTV Noord bepaalde de rechtbank Noord-Nederland dinsdagmiddag dat S. nog eens twee jaar behandeling moet krijgen. S. verblijft momenteel op een forensische psychiatrische afdeling en gedraagt zich goed. Hij volgt zijn behandelingen, neemt zijn medicatie correct in en toont geen risicovol gedrag.

Toch vinden deskundigen dat verlenging nodig is vanwege het matige tot hoge recidive-risico zonder de tbs-maatregel. Hoewel S. al beperkt verlof heeft gehad, blijft hij voorlopig onder toezicht. Hij zelf is het eens met de verlenging en geeft aan nog stappen te willen zetten in zijn behandeling.

S. doodde iets meer dan drie jaar geleden twee schoonmakers in de Pathé-bioscoop aan het Zuiderdiep. In een waanbeeld was S. op zoek naar zijn ex en hun dochter in het gebouw. Ten tijde van het incident dacht hij dat het schoonmakers-echtpaar elitetroepen waren, die zijn dochter en ex hadden vermoord. Daarop stak hij in op het echtpaar, met de dood van de twee schoonmakers tot gevolg. S. werd de volgende dag bij een benzinestation aangehouden, nadat de politie de verwarde Rotterdammer in zijn been schoot.

De rechter achtte S. vijf jaar geleden verantwoordelijk voor de doodslag, maar legde hem geen celstraf op. De Rotterdammer werd volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard en kreeg tbs met dwangverpleging opgelegd.