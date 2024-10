Nieuwe podcast over verborgen en alledaagse schatten van Groningen

Marketing Groningen presenteert een nieuwe micro-podcast genaamd ‘De Provincie’. Dat is een serie over verborgen schatten en alledaagse aspecten van onze provincie.

De podcast is gemaakt door documentaire- en audiomaker Tom Tieman. Het gaat om een onderdeel van de zomercampagne ‘Ontdek wat je hebt’. Die campagne wil het erfgoed en culturele aanbod van de provincie onder de aandacht brengen en wil mensen inspireren om anders naar de regio te kijken.

Elke aflevering van de podcast vertelt een uniek verhaal over een bijzondere plek, een ritueel of over mensen die vaak buiten het beeld van de gangbare Groningse verhalen vallen. Het gaat bijvoorbeeld om opmerkelijke plaatsnamen als Doodstil of Hongerige Wolf.

De micro-podcast is te beluisteren via http://www.visitgroningen.nl/nl/blogs/micro-podcasts.