‘Nieuwe parkeermaatregelen moeten worden herzien of uitgesteld’

Foto Joris van Tweel. Parkeren

Als het aan de raadsfracties van het CDA en de VVD ligt, kijkt de gemeente nog eens goed naar de parkeerregels die vanaf 1 januari gaan gelden in Groningen. De partijen zijn bezorgd over de hoge kosten en het ongemak die de nieuwe regels met zich meebrengen voor inwoners.

De partijen halen onder meer aan dat de gewijzigde regels voor bewoners- en bezoekersvergunning zorgen voor grote prijsstijgingen in sommige wijken en buurten. Zo schetste DvhN afgelopen weekend een voorbeeld van een situatie, waarin een oudere bewoonster ineens honderden euro’s extra kwijt is aan een bezoekerspas voor parkeren. Daarnaast zijn er verwarrende flyers verspreid in de stad, waarbij sommige wijken onjuiste informatie hebben ontvangen. Dit maakt het nieuwe beleid nog lastiger te begrijpen.

Het CDA is daarnaast bezorgd over de algehele betaalbaarheid van ‘mobiliteit’ dankzij de nieuwe parkeerregels. Uit het Nibud-rapport ‘Betaalbaarheid mobiliteitskosten 2024’ blijkt dat gezinnen met een minimum en modaal inkomen vaak te weinig geld overhouden om te reizen met het openbaar vervoer of de auto. De sterke stijging van de OV-kosten is hiervoor verantwoordelijk. Het CDA wil daarom dat het gemeentebestuur eerst verbeteringen in het openbaar vervoer afwacht, voordat het beleid rond parkeervergunningen verder wordt uitgebreid.

De twee partijen stellen komende woensdag vragen aan het college.