Nieuwe naam voor Peter Petersenschool in Haren: ’t Wilde Woud

Foto via 't Wilde Woud

De Peter Petersenschool in Haren heeft vanaf woensdag een nieuwe naam: ’t Wilde Woud. Daarmee stapt de school af van haar voormalige dubieuze naamgever.

De voormalige naamgever, de Duitse pedagoog Peter Petersen (1884-1952), was de bedenker van het Jenaplan-onderwijs. Hij schreef in de jaren dertig en veertig echter allerlei artikelen vol nazisympathieën en was een aanhanger van de rassenleer van Adolf Hitler.

De afgelopen jaren hebben diverse Duitse scholen die naar Petersen vernoemd waren hun naam veranderd. De school in Haren volgt nu dat voorbeeld. Tijdens de opening van de kinderboekenweek werd woensdagochtend, in bijzijn van ouders, kinderen en het schoolteam, de nieuwe naam van de school bekend gemaakt: ’t Wilde Woud. De nieuwe naam is afkomstig van de titel van het kinderboek ‘Geheimen van het Wilde Woud’ van Tonke Dragt.

Leerling ’t Wilde Woud schrijft winnend Kinderboekenweekgedicht

De nieuwe naam moet wel een uitstekende keuze zijn geweest, want het lot bracht de school en kinderboeken woensdag op nog een leuke manier samen. Het ingezonden gedicht van de 10-jarige Liva Knol, leerling op de school, werd gekozen tot het ‘Kinderboekenweekgedicht’ van het jaar uit meer dan 250 inzendingen uit heel Nederland.

Liva was daarom niet bij de presentatie van de nieuwe schoolnaam in Haren, maar in Utrecht. Ze mocht haar gedicht voordragen tijdens de landelijke opening van de Kinderboekenweek.