Nieuwe cursussen valpreventie in het leven geroepen

Even een stoeprandje gemist en dan lig je zomaar met een gebroken kaak op straat. De kans op dit soort ongevallen nemen toe als je ouder wordt, maar daar is sinds kort een cursus valpreventie voor in het leven geroepen.

De gemeente heeft met zes fysotherapiepraktijken een overeenkomst getekend om de cursussen te verzorgen in verschillende wijken, zoals de Oranjebuurt. Er zijn twee type cursussen: ‘in balans’ en ‘vallen verleden tijd’.

Bij de cursus ‘in balans’ ligt de focus met name op spierversterking en het leren herkennen van eventuele gevaren die zich kunnen voordoen in de leefomgeving. De cursus ‘vallen verleden tijd’ spitst zich toe op echt leren vallen. Mattie Oostra, coördinator valpreventie bij de Gemeente Groningen: “Daar zijn hindernisbanen en valmatten om echt te leren vallen.”

Tineke van der Wal (68) heeft zich opgegeven voor de cursus ‘in balans’. Ze heeft meerdere keren meegemaakt dat ze viel en besloot daarom zich aan te melden. “Ik ben gestruikeld bij het Helperplein door een stoeptegel. Toen probeerde ik de val op te vangen met mijn handen, maar die hielden dat niet. En toen ben ik op mijn kin terecht gekomen, waardoor ik mijn kaakkoppen heb gebroken. Ik wist niet eens dat ik kaakkoppen had, maar dit was ontzettend pijnlijk!”

De cursus bevalt Van der Wal goed. “Wat ik merk dat het heel veel praktische tips zijn. En vooral dat je moet blijven bewegen.”