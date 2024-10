Natuurmonumenten dempt ruim acht kilometer aan sloten in De Onlanden: “Het wordt fantastisch”

Foto: Denise Overkleeft

In natuurgebied De Onlanden wordt deze periode hard gewerkt. Met graafmachines worden slenken gegraven en worden sloten gedempt. Dat alles met als doel om de natuur in het gebied een stevige impuls te geven.

“De Onlanden is een waterbergingsgebied”, vertelt boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten. “En dan klinkt het heel gek dat we nu bezig zijn om ongeveer 8,5 kilometer aan sloten te dempen. Toch doen we dat. Sloten zijn eigenlijk niets meer en niets minder dan grote drainagebuizen. Bedoeld om zo snel mogelijk water af te kunnen voeren vanaf de landbouwgronden. Maar als je water snel afvoert, dan heeft de natuur daar helemaal niets aan. Het is veel beter als regenwater langzaam in de bodem zakt. Daarom dempen we de sloten en komt daarmee het water terecht in het oppervlakkige land, waar plant en dier baat bij hebben.”

Zand is voedselarm

De grond waarmee de sloten worden gedempt is afkomstig uit het gebied. “We graven tegelijkertijd grote slenken. De grond graven we zo’n dertig centimeter af. Daarmee komen we tot op de zandgrond. Zand is schraal en voedselarm. Door dit te doen zullen in de toekomst bijzondere planten terugkeren. Vergelijk het met je eigen gazon thuis. Als je kunstmest strooit dan krijg je alleen gras. Laat je de kunstmest een jaar in de schuur staan dan zal je ontdekken dat er in het gras bloemen gaan groeien. Bloemen hebben we nodig want daar gedijen bloemen en insecten goed op.”

Zaden uitstrooien

Volgens Zwiers heeft de natuur veel meer kansen bij voedselarme gronden. “Wat we in de toekomst gaan doen is dat we hier zaden uit gaan strooien. Dat zaadmengsel halen we van plekken waar het voldoende voorradig is. Na het maaien strooien we dat in de afgegraven slenken waardoor het bloemrijk gaat worden. Het zal hier fantastisch gaan worden.”