Muurschildering en vergroening om overlast tegen te gaan

Een nieuwe muurschildering op de hoek van de Prinsenstraat en de Tweede Drift Gedempte Zuiderdiep vormt het sluitstuk van een vergroeningsproject dat door buurtbewoners is opgezet.

Al jaren hebben zij te maken met problemen zoals drugshandel, vernieling en de aanwezigheid van junks en daklozen. De bewoners besloten in actie te komen en staken de handen uit de mouwen. Door de buurt mooier te maken hopen de buurtbewoners de overlast tegen te gaan.

“We zijn met de gemeente in overleg gegaan om de straat mooier te maken,” vertelt initiatiefnemer George Wildeboer. “Meer groen, meer tuintjes, en nu dus ook deze prachtige muurschildering. ”

Volgens kunstenaar Michel Velt, die verantwoordelijk is voor het kunstwerk, was de uitdaging vooral het creëren van een schildering die zowel van dichtbij als van veraf goed tot zijn recht komt. “Dit is mijn eerste muurschildering in de binnenstad, dus dat maakt het extra bijzonder,” zegt hij.

Wildeboer merkt dat het vergroeningsplan resultaat heeft. “Eerst had deze een wat studentikoze en industriele uitstraling, maar nu zien mensen dat dit een plek is waar mensen echt wonen.