Mirjam van ’t Veld wordt waarnemend burgemeester Groningen

Foto via Provincie Groningen

Mirjam van ’t Veld (CDA) is benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Groningen. Dat is woensdag bekendgemaakt.

Woensdag heeft Commissaris van de Koning René Paas (CDA) overleg gehad met de fractievoorzitters van de politieke partijen in de gemeenteraad. Daarop is besloten om Van ’t Veld te benoemen tot waarnemend burgemeester. “Ik wens de gemeente en de waarnemer een prachtige samenwerking toe”, reageert Paas op sociale media. De benoeming gaat in op 28 oktober en geldt tot het moment waarop er een nieuwe burgemeester is benoemd door de Kroon. De komende periode gaan de fractievoorzitters in de raad aan de slag met een profielschets voor de nieuwe burgemeester.

Mirjam van ’t Veld

Van ’t Veld was tot juni van dit jaar waarnemend burgemeester van de gemeente Almelo. Eerder was zij burgemeester van Maarssen, Stichtse Vecht en Amstelveen. Van ’t Veld volgt burgemeester Koen Schuiling (VVD) op die afgelopen maand bekendmaakte om op 23 oktober te vertrekken als burgervader. Van ’t Veld werd geboren in april 1970 in Den Haag en groeide op in Amersfoort. Ze begon haar carrière in ziekenhuis De Lichtenberg in de Keistad. Ze is in bezit van het diploma A-Verpleegkundige. Na een uitstapje als project- en procesmanager bij meerdere organisaties lonkte in 2002 de politiek waarbij Van ’t Veld raadslid werd voor het CDA in Amersfoort. In deze stad werd ze in 2004 wethouder waarbij ze onder andere Jeugd in haar portefeuille kreeg. Vier jaar later werd ze burgemeester van Maarssen.

Jalt de Haan (CDA): “Eerste vrouwelijke- en CDA-burgemeester ooit in Groningen”

Fractievoorzitter Jalt de Haan (CDA) reageert verheugd op het nieuws: “Met Mirjam hebben we een geweldige waarnemend burgemeester gevonden. De eerste vrouwelijke en CDA burgemeester ooit in Groningen. Ze heeft een positieve vibe, brengt veel kennis van zaken met zich mee en ze heeft een warme persoonlijkheid. Ik kijk uit naar de samenwerking.”