“Mirjam van ’t Veld is een burgemeester die luistert en waardering toont; ze is altijd die verpleegkundige gebleven”

Foto via Provincie Groningen

Mirjam van ’t Veld (CDA) wordt vanaf 28 oktober waarnemend burgemeester van Groningen waarmee zij Koen Schuiling (VVD) opvolgt die vorige maand aangaf te stoppen. Maar wie is Van ’t Veld precies? Een gesprek met Arjan Kroon die in de gemeente Stichtse Vecht in verschillende hoedanigheden contact had met Van ’t Veld.

Hoi Arjan! Van ’t Veld was van 2011 tot 2014 burgemeester van Stichtse Vecht. Hoe kwam je met haar in contact?

“Eén van de eerste keren was met de Sinterklaasintocht. Ik ben actief in verschillende vrijwilligersorganisaties waarbij ik onder andere voorzitter ben van de jaarlijkse intocht. In Maarssen is die intocht groot. Het wordt bezocht door gemiddeld zo’n 3.500 belangstellenden, waarbij zo’n vijftig vrijwilligers er voor zorgen dat het in goede banen wordt geleid. Ik presenteer de intocht waarbij zij toen als burgemeester naast mij stond. Ze was echt aan het genieten van wat er in het dorp gebeurde. Dat liet ze ook op een hele leuke manier blijken. Als een bijna moederfiguur toonde ze haar oprechte waardering voor wat er gebeurde en wat we deden.”

Dan kun je zeggen dat in die periode de Sinterklaasintochten in het land onder een vergrootglas lagen. Had dat er wellicht mee te maken?

“Als je in vrijwilligersorganisaties actief bent dan spreek je met veel mensen die in andere organisaties en wijkverenigingen actief zijn. En waar ik ook kwam, iedereen kwam met hetzelfde verhaal. Ze is heel betrokken en oprecht geïnteresseerd. Dat is niet iets wat ze speelde. Ik kan me ook herinneren dat na afloop van de intocht wij naar buitenplaats Goudestein gingen. Daar evalueerden we de intocht. Daar gaf ze mij toen spontaan een kus waarmee ze mij en alle vrijwilligers wilde bedanken. En het gaat mij niet om die kus, maar het laat zien hoe ongelofelijk spontaan en gemeend ze te werk gaat.”

In die periode was je ook actief als hoofdredacteur bij RTV Stichtse Vecht, de lokale omroep in de gemeente …

“Ook vanuit die hoedanigheid werkten we met Van ’t Veld samen. Ik ben tevens werkzaam op de opleiding journalistiek aan de hogeschool Utrecht. In die periode maakten studenten het crossmediale programma ’24 uur Stichtse Vecht’. Dat was een vooruitstrevend programma, waar we ook prijzen mee hebben gewonnen, waarmee we inwoners opriepen om 24 uur lang foto’s in te sturen van wat men aan het doen was. Er kwamen foto’s binnen van mensen die hun auto’s aan het wassen waren, boodschappen die ingeslagen werden en de feestjes die in de avonduren plaatsvonden. Ik vertelde dat aan onze burgemeester en ik nodigde haar uit om langs te komen.”

Waarbij burgemeesters volle agenda’s en weinig tijd hebben …

“Maar ze kwam dus langs. Niet ’s middags om 17.00 uur om na vijf minuten weer te vertrekken. Nee, ze kwam tegen middernacht binnengelopen, samen met haar echtgenoot, en is een hele tijd gebleven waarbij ze met de studenten gepraat heeft. De studenten vonden het natuurlijk ook geweldig dat een burgemeester hun productie kwam bezoeken. En wat je dan duidelijk ziet is dat ze een professionele functie uitdroeg, maar dat ze altijd die verpleegkundige is gebleven. Dat bedoel ik in de positieve zin van het woord. Indertijd heeft ze gewerkt in het ziekenhuis, waar ze ook een diploma voor heeft behaald, en die kracht is altijd in haar blijven zitten. Het luisteren, het verzorgende. Daar ligt haar kracht.”

Nu is Groningen een hele andere gemeente dan Stichtse Vecht. Beide gemeenten zijn weliswaar herindelingsgemeenten, maar alleen op het gebied van inwoneraantal is er een verschil van 140.000 personen …

“Het is denk ik niet aan mij om te voorspellen hoe ze het in Groningen gaat doen. Qua bestuurlijke kracht is ze niet bang om een beslissing te nemen. Ik denk dat de inwoners van Groningen een hele toegankelijke burgemeester gaan leren kennen. Bij ons stond ze er altijd voor open om aangesproken te worden. Waar bij haar wat minder de kracht lag is het voorzitterschap. Als burgemeester zit je de gemeenteraad voor. In Stichtse Vecht gaat men er prat op om discussies lekker op de man te spelen. In die tijd, toen ik voor de lokale omroep de raadsvergaderingen volgde, dacht ik wel eens, je bent te vriendelijk. Grijp eens in. En dat is denk ik ook het antwoord op je vraag. Als je als burgemeester de gemeenteraad van Stichtse Vecht aan kunt, dan kun je heel veel gemeenteraden aan.”

Het klinkt alsof jullie er spijt van hebben dat ze in 2014 is vertrokken?

“Volmondig ja. Na Van ’t Veld kregen we Marc Witteman (PvdA) als burgemeester. Ook dat was een prima burgemeester. Op dit moment is Ap Reinders (partijloos) burgemeester. Ook een prima vent. Maar Van ’t Veld was bij ons vooral mens en daarna burgemeester. Dat maakte haar bijzonder. En ik ben heel benieuwd hoe ze het in Groningen gaat doen.”